Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Folgemeldung - Bocholt: schwerer Verkehrsunfall auf der B473

Bocholt (ots)

Zum Unfallzeitpunkt gegen 04:10 Uhr befuhr ein 48-jähriger Taxifahrer aus Bocholt die B473 in Fahrtrichtung Hamminkeln. Im Bereich der Unfallstelle kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines 26-jährigen Bocholters, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung fuhr. Der Taxifahrer erlitt durch den Zusammenstoß tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Drei der vier Fahrgäste aus Hamminkeln im Alter zwischen 21 und 28 Jahre wurden durch den Unfall leicht verletzt, ein 21-jähriger Mann aus Hamminkeln wurde schwer verletzt. Alle vier wurden mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrer des anderen Pkw wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Gelsenkirchen gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an. Die Unfallstelle ist für die Dauer der Unfallaufnahme weiterhin in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Stephan Reckmann, Telefon 02861/900-4200

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