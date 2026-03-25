PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bargstedt: Rennradfahrer prallte in geparkten Pkw - schwer verletzt

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 21:10 Uhr wurden Rettungsdienst, Notarzt und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall in die Bahnhofstraße in Bargstedt alarmiert. Ein 29-jähriger Rennradfahrer war in Richtung Brest gefahren, als er einen am Straßenrand geparkten Ford Galaxy übersah und in das Heck des Autos prallte.

Der Mann aus Brest durchschlug die Heckscheibe des Pkw und zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu; der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus nach Hamburg. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Stade mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Stade
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren