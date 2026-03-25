Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Bargstedt: Rennradfahrer prallte in geparkten Pkw - schwer verletzt

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 21:10 Uhr wurden Rettungsdienst, Notarzt und Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall in die Bahnhofstraße in Bargstedt alarmiert. Ein 29-jähriger Rennradfahrer war in Richtung Brest gefahren, als er einen am Straßenrand geparkten Ford Galaxy übersah und in das Heck des Autos prallte.

Der Mann aus Brest durchschlug die Heckscheibe des Pkw und zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu; der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus nach Hamburg. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell