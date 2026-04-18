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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B96 zwischen Weisdin und Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 18.04.26, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der B96 ein 
Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 56-jährige deutsche Fahrer eines
Motorrades der Marke Honda die B96 aus Richtung Weisdin kommend in 
Richtung Neustrelitz. Vor dem Motorrad fuhr ein 54-jähriger deutscher
Mann mit seinem PKW VW. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen. Der 
Honda-Fahrer konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr 
rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der 56-Jährige wurde bei
dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur 
weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der Fahrer
des VW blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und 
musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 
entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.
Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe waren 10 Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Blumenholz im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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