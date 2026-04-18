Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der B96 zwischen Weisdin und Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 18.04.26, gegen 12:15 Uhr, ereignete sich auf der B96 ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 56-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades der Marke Honda die B96 aus Richtung Weisdin kommend in Richtung Neustrelitz. Vor dem Motorrad fuhr ein 54-jähriger deutscher Mann mit seinem PKW VW. Dieser musste verkehrsbedingt abbremsen. Der Honda-Fahrer konnte aus bislang ungeklärter Ursache nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW auf. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Der Fahrer des VW blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe waren 10 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Blumenholz im Einsatz.

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