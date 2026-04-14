Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Unna (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, entwendete eine bislang unbekannte Tatverdächtige, gegen 16:30 Uhr, Geld aus einem Sparkassenautomaten.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frau.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/200676

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell