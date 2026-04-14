POL-UN: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl
Unna (ots)
Am Donnerstag, 02.10.2025, entwendete eine bislang unbekannte Tatverdächtige, gegen 16:30 Uhr, Geld aus einem Sparkassenautomaten.
Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frau.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/200676
Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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