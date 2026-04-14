PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrekturmeldung zur Meldung "Schwerte - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer"

Schwerte (ots)

In der am Sonntag (12.04.2026) veröffentlichten Pressemeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6253475

Der verunfallte und schwer verletzte Herdecker ist 65 Jahre alt und nicht 89 Jahre alt.

Wir bitten dies zu entschuldigen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 15:42

    POL-UN: Polizeibeamte führen verstärkte Verkehrskontrollen durch

    Kreis Unna (ots) - Die Kreispolizeibehörde Unna führte am Montag (13.04.2026) von 06.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Kreis Unna Geschwindigkeitsmessungen und Straßenverkehrskontrollen durch. Insgesamt wurden vier Geschwindigkeitsverstöße in Unna und Werne geahndet. In Schwerte konnten an der Bethunenstraße 17 Verstöße aufgrund von Handynutzungen festgestellt werden. ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:10

    POL-UN: Einbruch in Vereinsheim

    Werne (ots) - Zwischen Freitag (10.04.2026) und Sonntag (12.04.2026) drangen bislang unbekannte Täter, zwischen 22:00 Uhr und 15:45 Uhr, in ein Vereinsheim an der Kardinal-von-Galen-Straße ein. Die Täter verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Kühlschrank, sowie mehrere Kästen Bier, Grillgut und Bargeld. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werne unter 02303 921 3420 oder unter 02303 921 0 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren