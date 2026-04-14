Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrekturmeldung zur Meldung "Schwerte - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer"

Schwerte (ots)

In der am Sonntag (12.04.2026) veröffentlichten Pressemeldung hat sich ein Fehler eingeschlichen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6253475

Der verunfallte und schwer verletzte Herdecker ist 65 Jahre alt und nicht 89 Jahre alt.

Wir bitten dies zu entschuldigen.

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