Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Schwerte (ots)

Am Samstag (11.04.2026) kam es im Kreuzungsbereich Hagener Straße, Hagener Straße gegen 15:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 65-jähriger Herdecker beabsichtigte mit seinem Fahrrad an einer Fahrzeugschlange rechts vorbeizufahren und die Einmündung geradeaus zu queren. In dem Moment verzichtete ein, in gleicher Richtung fahrender, unbekannter Fahrer eines Audi A3 mit Duisburger Kennzeichen auf seinen Vorrang und ließ einen Linksabbieger seine Fahrbahn kreuzen. Der 46 jährige Hagener übersah beim Linksabbiegen mit seinem Pkw den entgegenkommenden Fahrradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 89 Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Der unbekannte Vorranggebende wird gebeten sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden, da er sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen kann.

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