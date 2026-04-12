POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer
Werne (ots)
Am Samstagvormittag (11.04.2026) gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer. Der 89 jährige Mann aus Werne befuhr die Landwehrstraße in Richtung Selmer Landstraße. Auf Grund einer leichten Unebenheit auf der Fahrbahn kam der 89 Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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