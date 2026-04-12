POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Pedelecfahrer

Kamen (ots) - In der Zeit von Samstag (28.03.2026) bis Samstag (11.04.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Sesekedamm in Kamen ein. Sie gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten. Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail ...

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