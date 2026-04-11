POL-UN: Werne - Einbruch

Bergkamen (ots) - In der Nacht vom 10.04. auf den 11.04.2026 kam es zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt an der Erich-Ollenhauer-Straße in Bergkamen. Hierbei wurden drei in der Werkstatt abgestellte Pkw, darunter ein hochwertiger Oldtimer, beschädigt. Zudem wurde ein angrenzendes Sachverständigenbüro beschädigt, da in einem dortigen Büroraum ebenfalls ein Brand entstanden ist. Die Feuerwehr der Stadt Bergkamen ...

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