POL-UN: Werne - Einbruch
Werne (ots)
Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum vom 09.04.2026, 17:30 Uhr bis 10.04.2026, 13:30 Uhr, die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße "Am alten Kurbad" auf, drangen in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Diebesgut. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Wer Auffälliges beobachtet hat, oder sachdienliche Angaben tätigen kann, wird gebeten, sich telefonisch unter der 110, der 02303-9213420, oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.
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