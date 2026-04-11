Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Brand in einer Kfz-Werkstatt

Bergkamen (ots)

In der Nacht vom 10.04. auf den 11.04.2026 kam es zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt an der Erich-Ollenhauer-Straße in Bergkamen. Hierbei wurden drei in der Werkstatt abgestellte Pkw, darunter ein hochwertiger Oldtimer, beschädigt. Zudem wurde ein angrenzendes Sachverständigenbüro beschädigt, da in einem dortigen Büroraum ebenfalls ein Brand entstanden ist. Die Feuerwehr der Stadt Bergkamen konnte die Brandherde löschen. Zur Spurensicherung wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Wer Auffälliges beobachtet hat oder sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der 110, oder der 02303-9213220, oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

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