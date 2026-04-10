POL-UN: Unna - Unnaer von zwei Unbekannten beraubt
Unna (ots)
Am Donnerstagabend (09.04.2026) wurde gegen 20:00 Uhr ein 19-jähriger Unnaer auf Höhe des Spielplatzes am Salinengraben, auf einem Gehweg, von zwei unbekannten Personen ausgeraubt.
Die beiden Personen überwältigten den Unnaer und entwendeten anschließend das von ihm mitgeführte Bargeld. Bei der Tatausführung besprühten sie den 19-Jährigen mit Pfefferspray und schlugen diesem anschließend in das Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.
Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung - Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, können aber folgendermaßen beschrieben werden:
1. Täter: - Männlich - Ca. 180 cm groß - Anfang 20 Jahre alt - Dünn - Bräunliche Haare - Graue Jacke - Graue Baggy-Jeans
2. Täter: - Männlich - Ca. 190 cm groß - Anfang 20 Jahre alt - Dünn - Schwarze Haare - Dunkelhäutig - Schwarze Cap - Baggy-Jeans
Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02389 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
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