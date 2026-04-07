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POL-UN: Bergkamen - Eigentümer von sichergestelltem Schmuck gesucht

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Bergkamen (ots)

Am Freitag (27.03.2026) wurden am Häupenweg in Bergkamen, hinter der Eissporthalle, mehrere Schmuckstücke in einer Plastiktüte aufgefunden.

Der Schmuck wurde durch die Polizei sichergestellt.

Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu den Schmuckstücken machen können werden gebeten, die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

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