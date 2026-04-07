POL-UN: Bergkamen - Eigentümer von sichergestelltem Schmuck gesucht
Bergkamen (ots)
Am Freitag (27.03.2026) wurden am Häupenweg in Bergkamen, hinter der Eissporthalle, mehrere Schmuckstücke in einer Plastiktüte aufgefunden.
Der Schmuck wurde durch die Polizei sichergestellt.
Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu den Schmuckstücken machen können werden gebeten, die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell