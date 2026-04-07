POL-UN: Korrekturmeldung: Selm - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Südkirchener Straße
Selm (ots)
In unsere Pressemeldung "Selm- Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Nordkirchener Straße" vom 05.04.2026 um 09:24 Uhr, hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Südkirchener Straße und NICHT um die Nordkirchener Straße.
Wir bitten dies zu entschuldigen.
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