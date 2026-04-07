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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Korrekturmeldung: Selm - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Südkirchener Straße

Selm (ots)

In unsere Pressemeldung "Selm- Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Nordkirchener Straße" vom 05.04.2026 um 09:24 Uhr, hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Südkirchener Straße und NICHT um die Nordkirchener Straße.

Wir bitten dies zu entschuldigen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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