Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Kreisstraße

Selm (ots)

Zu einem Verkehrsunfall eines 38-jährigen Selmers kam es am 06.April 2026 gegen 01:50 Uhr. Der E-Scooterfahrer befuhr die Kreisstraße aus Richtung Bork kommend. In Höhe der Hausnummer 268 kam der Selmer aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich schwer. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Ein Unfallaufnahmeteam unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Es konnten Anhaltspunkte für Alkoholkonsum bei dem E-Scooterfahrer festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen. Der E-Scooter hatte keinen gültigen Versicherungsschutz und wurde sichergestellt.

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