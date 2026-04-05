Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in vier Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Hamburger Allee

Holzwickede (ots)

Am Karsamstag (04.04.2026) wurde vermutlich im Zeitraum zwischen 15:00 und 16:15 Uhr durch Unbekannte in vier Wohnungen im dritten, vierten und fünften Obergeschosse eines Mehrfamilienhauses an der Hamburger Allee eingebrochen, indem mit einem Hebelwerkzeug die Wohnungstüren aufgebrochen wurden. Einige der Bewohner befanden sich im Urlaub. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurden unter anderem Turnschuhe und Bargeld, dies zum Teil aus Spardosen, entwendet. Zum Teil wurden auch Spardosen mitgenommen. Die Ermittlungen, auch zur Erhebung des vollständigen Schadens, dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden

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