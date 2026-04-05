Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der Nordkirchener Straße

Selm (ots)

Am Karsamstag (04.04.2026) kam es gegen 13:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Nordkirchener Straße. Ein 83-jähriger Nordkirchener befuhr mit seinem PKW die Nordkirchener Straße in östlicher Richtung. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls kollidierte er zunächst mit einem parkenden PKW und dann mit einem Baum, an dem das Fahrzeug zum Stehen kam. Drei Ersthelfer bargen den Mann aus dem Fahrzeug. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Da eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Unfallaufnahme mit Unterstützung eines spezialisierten Unfallaufnahmeteams. Die Feuerwehr Selm war ebenfalls im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle bis gegen 17:00 Uhr gesperrt. Der Gesundheitszustand des Mannes besserte sich im Laufe des Nachmittags dahingehend, dass später von keiner Lebensgefahr mehr ausgegangen wurde. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

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