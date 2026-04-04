Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Vermisster 71-Jähriger aus Bergkamen

Bergkamen (ots)

Seit Samstag, 04.04.2026, ca. 15:30 Uhr, ist der 71-Jährige Bergkamener aus dem AWO Hermann-Görlitz-Seniorenzentrum zu Fuß in unbekannte Richtung abgängig. Die Person ist stark dement und nicht orientiert; sie reagiert aber auf ihren Namen. Beschrieben werden kann die Person wie folgt: ca. 180 cm groß, graue Haare, möglicherweise bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern. Die Person benötigt keine Gehhilfe. Im Antrefffall oder bei Hinweisen zum Aufenthaltsort melden Sie sich bitte beim Notruf der Polizei unter der 110, oder der Kreispolizeibehörde Unna unter 02303-921-3220. Die Fahndung samt Foto des Vermissten finden sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/199843

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