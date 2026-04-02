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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg
Unna - Sondereinsatz Schwerlastkontrollen und Sozialvorschriften

Fröndenberg / Unna (ots)

Am Mittwoch (01.04.2026) führten Einsatzkräfte der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Unna, in Kooperation mit Einsatzkräften des LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten) Selm, einen Sondereinsatz zum Themenschwerpunkt Sozialvorschriften im Bereich der Schwerlastkontrollen durch.

Hierzu wurde am Ausbauende der B 233 in Fröndenberg von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet.

Vor Ort wurde unter anderem ein Kleintransporter kontrolliert, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, weiterhin wurden die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.

Ein weiterer Kleintransporter wies erhebliche Mängel auf. Bei diesem wurden eine Durchrostung des Unterbodens und Riss des Fahrzeugrahmens festgestellt. Eine Prüfstelle in Fröndenberg stufte das Fahrzeug als nicht verkehrssicher ein und entfernte die Siegel.

Es kam außerdem zu der Ahndung folgender Verkehrsverstöße:

   -	Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das 
Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, -	Erhebung von zwei 
Sicherheitsleistungen, -	zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des 
Erlöschens der Betriebserlaubnis, -	zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen
und 15 Verwarnungsgelder unter anderem im Bereich des 
Fahrpersonalgesetzes, wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, 
Verstößen wegen Überladung sowie mangelhafter Ladungssicherung, -	 
eine Ordnungswidirgkeitenanzeige wegen eines TÜV Verstoßes, -	zwei 
Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollen werden regelmäßig mit dem Ziel der Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung und für mehr Sicherheit auf den Straßen durchgeführt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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