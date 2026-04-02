Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg

Unna - Sondereinsatz Schwerlastkontrollen und Sozialvorschriften

Fröndenberg / Unna (ots)

Am Mittwoch (01.04.2026) führten Einsatzkräfte der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Unna, in Kooperation mit Einsatzkräften des LAFP (Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten) Selm, einen Sondereinsatz zum Themenschwerpunkt Sozialvorschriften im Bereich der Schwerlastkontrollen durch.

Hierzu wurde am Ausbauende der B 233 in Fröndenberg von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet.

Vor Ort wurde unter anderem ein Kleintransporter kontrolliert, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung erhoben, weiterhin wurden die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt.

Ein weiterer Kleintransporter wies erhebliche Mängel auf. Bei diesem wurden eine Durchrostung des Unterbodens und Riss des Fahrzeugrahmens festgestellt. Eine Prüfstelle in Fröndenberg stufte das Fahrzeug als nicht verkehrssicher ein und entfernte die Siegel.

Es kam außerdem zu der Ahndung folgender Verkehrsverstöße:

- Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz, - Erhebung von zwei Sicherheitsleistungen, - zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, - zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 15 Verwarnungsgelder unter anderem im Bereich des Fahrpersonalgesetzes, wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstößen wegen Überladung sowie mangelhafter Ladungssicherung, - eine Ordnungswidirgkeitenanzeige wegen eines TÜV Verstoßes, - zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Die Kontrollen werden regelmäßig mit dem Ziel der Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Lkw-Beteiligung und für mehr Sicherheit auf den Straßen durchgeführt.

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