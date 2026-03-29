Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Funkstreifenwagen verunfallt im Rahmen der Fahndung nach Tankbetrug ++ blauer Pkw Mercedes A-Klasse mit falschen Kfz-Kennzeichen flüchtet mit hohem Tempo ++

Lüneburg (ots)

++ Funkstreifenwagen verunfallt im Rahmen der Fahndung nach Tankbetrug ++ blauer Pkw Mercedes A-Klasse mit falschen Kfz-Kennzeichen flüchtet mit hohem Tempo ++ zwei Polizeibeamte verletzt ++ Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an ++

Landkreis Uelzen - Bienenbüttel/Uelzen

Im Rahmen einer Fahndung nach einem Tankbetrug an einer Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße in Uelzen verunfallte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Uelzen in den frühen Mittagsstunden des 29.03.26 im Rahmen der Verfolgung des Tatfahrzeugs im Abfahrtsbereich der Bundesstraße 4 in Bienenbüttel. Der Fahrer des Funkstreifenwagens Passat hatte dabei gegen 11:15 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, kam beim Abbiegen von der Fahrbahn ab und verunfallte, so dass der Pkw sich überschlug. Die beiden 49 und 36 Jahre alten Beamten erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich stationär im Klinikum behandelt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.

Der betreffende Pkw Mercedes A-Klasse konnte flüchten. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nach dem Pkw dauern an. Der Fahrer des blauen Pkw Mercedes A-Klasse hatte gegen 10:40 Uhr an der Tankstelle in der Tile-Hagemann-Straße für fast 100 Euro getankt und war dann weggefahren ohne zu bezahlen. An dem Pkw waren falschen Kfz-Kennzeichen (LG-YH xxx) sog. "Dubletten" angebracht, die für ein anderes Fahrzeug ausgegeben sind. Der Mercedes fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, konnte jedoch kurzzeitig durch die Funkstreifenbesatzung im Rahmen der Fahndung wahrgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen auch zu möglichen weiteren Tankbetrügereien mit dem Pkw dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell