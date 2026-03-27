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POL-LG: ++ Serien-Geschäftseinbrecher nach "frischer Tat" vorläufig festgenommen ++ U-Haftbefehl beantragt ++ Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen dauern an ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg - Serien-Geschäftseinbrecher nach "frischer Tat" vorläufig festgenommen - U-Haftbefehl beantragt - Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen dauern an

Einen 34 Jahre alten Serieneinbrecher nahm die Polizei nach einer erneuten Tatserie in den frühen Morgenstunden des 27.03.26 nach frischer Tat in Lüneburg vorläufig fest. Der Lüneburger, gegen den die Polizei aufgrund verschiedener weiterer Geschäftseinbrüche der jüngsten Vergangenheit bereits ermittelte, war gegen 05:00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in ein Schnellrestaurant am Bahnhof eingebrochen und machte sich dort an einem Tresor zu schaffen. Zeugen bemerkten den Einbrecher, so dass dieser die Flucht ergriff; jedoch durch alarmierte Polizeikräfte nach Verfolgung gestellt werden konnte. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und stellten parallel Einbruchswerkzeug bei dem Mann sicher.

Ergänzend ist der 34-Jährige auch für weitere Geschäftseinbrüche bzw. Einbruchsversuche in der Nacht zum 27.03.26 tatverdächtig. Betroffen sind dabei u.a. eine Schlosserei in der Soltauer Allee sowie ein Restaurant in der Bleckeder Landstraße, wo der Täter in die Gebäude gelangen konnte. Bei Einbruchsversuchen blieb es in der Nacht bei einem Restaurant Auf der Altstadt sowie bei einer Spielhalle in der Kurt-Huber-Straße. In beide Gebäude war es bereits in diese Woche zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuche gekommen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

In Zusammenwirken mit den Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei stellte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am heutigen Tage Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen, so dass dieser vermutlich am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen zu den Geschäftseinbrüchen in der Nacht zum 27.03. sowie weiteren Taten der letzten Tage und Wochen in der Region Lüneburg dauern an.

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