Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Bike gestohlen - Seilschloss durchtrennt - zwei Verdächtigte beobachtet ++ Trickdiebstahl - Goldkette entwendet ++ Starker Wind - Baum fällt auf PKW ++ Radfahrerin stürzt ++

Lüneburg (ots)

Westergellersen/Luhmühlen - nach schwerem Verkehrsunfall in Spezialklinik verstorben - schwerer "Baumunfall" vom 06.03.26

Seinen schweren Verletzungen erlag der 49 Jahre alter Pkw-Fahrer des schweren Verkehrsunfalls am 06.03.26 auf der Landesstraße 216 Anfang dieser Woche in einer Hamburger Spezialklinik. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg war mit seinem Pkw VW am 06.03.26 gegen 20:30 Uhr zwischen Luhmühlen und Westergellersen alleinbeteiligt aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er wurde schwerstverletzt aus dem Fahrzeug geborgen und in die Spezialklinik gebracht.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 49-Jährige am 23.03.26 in der Hamburger Klinik. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiterhin an.

Lüneburg - "kontrolliert" - hochwertiges Fahrrad bei jungem Mann sichergestellt - Polizei ermittelt

Einen 26-Jährigen mit einem hochwertigen Fahrrad kontrollierte eine Polizeistreife in den späten Abendstunden des 24.03.26 Am Berge. Dabei konnte der junge Mann, der in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, gegen 22:45 Uhr nicht plausibel erklären, wem das Fahrrad gehöre, so dass die Beamten das hochwertige Bike zur Eigentumssicherung sicherstellten. Parallel ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls bzw. der Hehlerei.

Lüneburg - E-Bike gestohlen - Seilschloss durchtrennt - zwei Verdächtigte beobachtet

Ein E-Bike der Marke Haibike stahlen zwei Unbekannte in den Mittagsstunden des 24.03.26 im Umfeld einer Unterkunft Beim Benedikt. Die Diebe hatten gegen 13:10 Uhr mit einem Bolzenschneider ein Seilschloss durchtrennt und das E-Bike mitgenommen. Ein Zeuge konnte den Diebstahl beobachten und die Polizei alarmieren. Diese konnte jedoch im Rahmen der Fahndung keine Täter mehr feststellten. Die Diebe werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, ca. 35 Jahre alt, eine Person mit Vollbart, eine Person mit beiger Jacke, eine Person mit dunkler Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv".

Die Polizei rät:

"Sichern Sie Ihr Fahrrad/Pedelec/E-Scooter mit einem massiven Schloss. Nutzen Sie bei hochwertigen Rädern ggf. sog. GPS-Tracker. Registrieren und codieren Sie Ihr Fahrrad."

Auch aufgrund der Tatsache, dass nur vereinzelt polizeilich codierte Fahrräder entwendet werden, wirbt die Polizei weiterhin für die auch in 2026 geplanten kostenlosen Fahrradcodierungen.

Erste Fahrrad-Codier-Termine für 2026 sind bereits veröffentlicht. Über weitere Möglichkeiten informieren wir zeitnah u.a. auch über die WhatsApp Kanäle "Polizei Lüneburg", "Polizei Lüchow-Dannenberg" und "Polizei Uelzen" sowie in der Presse. Zudem sind alle Codier-Termine auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen veröffentlicht und werden dauerhaft aktualisiert. https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

Lüneburg - Pkw aufgebrochen - Schlüsselbund als Beute

Die Seitenscheibe eines auf einem Grundstück In der Süßen Heide abgestellten Pkw Opel Karl schlugen Unbekannte in der Nacht zum 25.03.26 ein. Die Täter öffneten das Handschuhfach und nahmen einen Schlüssel mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede, Alt Garge - Jute-Seile in Park durchtrennt

Diverse Jute-Seile eines Holzzauns im Bürgerpark von Alt Garge, Am Park, durchtrennten Unbekannte in der Nacht zum 24.03.26. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen.

Lüneburg - aufgrund Alkoholisierung beim Kochen eingeschlafen - Nachbarn nehmen Rauch wahr - Essen angebrannt - Polizei und Feuerwehr im Einsatz - kein Schaden

Zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz kam es in den Nachtstunden zum 25.03.26 in einer Erdgeschosswohnung in der Uelzener Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 44 Jahre alter Bewohner aufgrund seiner Alkoholisierung beim Kochen eingeschlafen, so dass gegen 02:15 Uhr das Essen des Mannes auf dem Herd anbrannte. Nachbarn bemerkten den Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr musste glücklicherweise die Wohnung in der Folge nur lüften. Zu Personen- und Sachschäden kam es nicht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Trickdiebstahl - Goldkette entwendet - Gleiches Vorgehen bereits in Uelzen festgestellt

Ein 70 Jahre alter Mann wurde am 24.03.2026 gegen 18:25 Uhr in der Lüchower Straße von zwei Frauen und einem Mann angesprochen. Diese wollten ihm eine Goldkette schenken. Trotz der Aufforderung des 70-Jährigen ihn in Ruhe zu lassen, legten die Personen ihm eine Kette um den Hals. Erst kurze Zeit später bemerkte der 70-Jährige, dass bei dem Vorgehen seine eigene Goldkette im Wert von einigen Hundert Euro entwendet wurde. Aufgrund eines ähnlich gelagerten Sachverhaltes vor wenigen Tagen ermittelt die Polizei Uelzen (siehe Pressemitteilung vom 19.03.2026). Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Waddeweitz - Ermittlungen nach Flucht vor Verkehrskontrolle

Am 14.03.2026 gegen 11:50 Uhr wurde ein Streifenwagen auf eine grüne Simson im Bereich Waddeweitz aufmerksam und beabsichtigte den Fahrer zu kontrollieren. Dieser entzog sich fluchtartig der Kontrolle (siehe auch Pressemitteilung vom 15.03.2026). Im Rahmen der Flucht musste auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Maddau und Waddeweitz, unmittelbar vor der Ortschaft Waddeweitz, ein PKW der Simson ausweichen. Die Fahrerin oder der Fahrer des ausweichenden Fahrzeuges wird gebeten sich mit der Polizei in Clenze, Tel. 05844-97640-0, in Verbindung zu setzen.

Uelzen

Uelzen - Zweimal beim Diebstahl erwischt

Am 24.03.2026 gegen 20:10 Uhr betrat ein 48 Jahre alter Mann einen Supermarkt in der Hauenriede und entwendete Nahrungsmittel. Dabei wurde er beobachtet und angesprochen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Rund eine Stunde später steckte er sich in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße Nahrungsmittel in einen Rucksack und versuchte, ohne zu bezahlen, diesen zu verlassen. Auch hier fiel der Diebstahl auf. Der Mann hatte aufgrund eines Diebstahls in der Vergangenheit bereits ein Hausverbot erhalten.

Ebstorf - Radfahrerin stürzt und erleidet schwere Verletzungen

Ein 49 Jahre alte Frau fuhr am 23.03.2026 gegen 20:00 Uhr mit einem Fahrrad die Straße An der Bahn entlang. Unmittelbar vor dem dortigen Bahnübergang und der Einmündung Am Westerholz stürzte die Radfahrerin alleinbeteiligt zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Uelzen - Starker Wind - Baum fällt auf PKW

Aufgrund des starken Windes in den Morgenstunden des 25.03.2026 kam es zu diversen Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume in und um Uelzen. Verletzt wurde dabei niemand. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwischen 07:15 Uhr und 08:15 Uhr wurde aufgrund eines umgestürzten Baumes die Landesstraße 252 zwischen der Bundesstraße 4 und Bad Bevensen gesperrt. Die Feuerwehr konnte den Baum von der Fahrbahn beseitigen. Am Königsberg in Uelzen fiel ein Baum auf einen geparkten PKW. Es entstand Sachschaden an dem Fahrzeug.

Suderburg - Scheiben an Unigebäude beschädigt

Am Morgen des 24.03.2026 wurden an dem Gebäude der Universität in Suderburg diverse Beschädigungen an Glasscheiben festgestellt. Die betroffenen Fenster- und Türscheiben wurden teilweise zerstört. Der Tatzeitraum lässt sich vom Abend des 23.03.2026 bis zum Morgen des 24.03.2026 eingrenzen. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

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