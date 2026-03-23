Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw verunfallt - drei Verletzte - Fahrzeugführer ohne Führerschein in überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - 30.000 Euro Schaden ++ Zeuge beobachtet Vandalen - Täter nach Vandalismus verfolgt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 23.03.2026 ++

Lüneburg

Deutsch Evern - Pkw verunfallt - drei Verletzte - Fahrzeugführer ohne Führerschein in überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - 30.000 Euro Schaden

Zum Teil schwere Verletzungen erlitt drei Insassen eines Pkw VW Passat in den Abendstunden des 22.03.26 auf der Kreisstraße 7 - Melbecker Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war der 23 Jahre alte Fahrer des Pkw VW gegen 19:10 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kreisstraße unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der 23-Jährige sowie eine 17 Jahre alte Mitfahrerin erlitten schwere, eine 18 Jahre alte Mitfahrerin leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 23-Jährige keinen gültigen Führerschein hatte.

Barendorf - Zeuge beobachtet Vandalen - Täter nach Vandalismus an Buswartehäuschen verfolgt - Polizei ermittelt gegen 20-Jährigen

Die Scheibe einer Bushaltstelle in der Lüneburger Straße zertrümmerte ein 20-Jähriger aus der Samtgemeinde Dahlenburg in den frühen Abendstunden des 22.03.26. Passanten konnten den Vandalen gegen 18:00 Uhr wahrnehmen, die Polizei alarmieren und folgten parallel dem Täter. Dadurch konnten Beamte den 20-Jährigen in der Folge stellen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und prüft mögliche weitere Vandalismustaten durch den Heranwachsenden.

Lüneburg - Lastenrad aus Keller gestohlen

Ein Lastenrad stahlen Unbekannte in der Nacht zum 23.03.26 aus dem Kellerbereich eines Gebäudekomplexes Am Berge. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Mann wirft mit Wassereimer und Kanister um sich

Gegen einen 53-Jährigen ermittelt die Polizei wegen versuchter Körperverletzung und Sachbeschädigung nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 22.03.26 an einer Tankstelle Vor dem Bardowicker Tore. Der Mann hatte gegen 16:00 Uhr grundlos den Wassereimer der Tankstelle sowie einen Kanister durch die Gegend geworfen und dabei einen Mitarbeiter nur knapp verfehlt. Danach verschwand der 53-Jährige.

Lüneburg - Streitigkeiten unter Kindern - TikTok-Video als mögliche Ursache - Polizei schreitet ein

Zu einem Streit und Beleidigungen kam es in den Nachmittagsstunden des 22.03.26 zwischen drei 11, 11 und 13 Jahre alten Mädchen sowie einer anderen 11-Jährigen im Umfeld eines Schulgeländes im Stadtteil Kaltenmoor. Passanten alarmierten gegen 16:30 Uhr die Polizei, die die den Streit schlichten und die Erziehungsberechtigten der Kinder verständigten.

Bleckede - unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Einen 60 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault Kangoo stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 22.03.26 auf der Landesstraße 223 zwischen Hinterhagen und Neu Wendischthun. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 14:15 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 0,83 Promille sowie einen Einfluss von Drogen (THC) fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt; parallel erwarten den Mann entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Aggressor verletzt nach Häuslicher Gewalt auch Polizeibeamtin - Ingewahrsamnahme, Wegweisung und strafrechtliche Ermittlungen

Eine Wegweisung musste die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 22.03.26 nach einer Häuslichen Gewalt in Bergen (Dumme) durchsetzen. Bereits in der jüngsten Vergangenheit hatte ein 39-Jähriger wiederholt seine Frau sowie seinen Sohn getreten und geschlagen, so dass die Polizei am 22.03.26 aufgrund anhaltender Aggressionen entsprechende strafrechtlich und strafprozessuale Maßnahmen einleitete. Dabei wurde der 39-Jährige auch aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, kam einer Wegweisung nicht nach, leistete Widerstand und verletzte dabei auch eine Polizeibeamtin, die eine Gehirnerschütterung erlitt. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ergänzend wurden für die Ehefrau und Familie Möglichkeiten der Hilfe eingeleitet.

Hilfe bei Gewalterfahrung - "Schauen Sie nicht weg" - Lüneburger Hilfeliste

"Sind Sie oder andere von Gewalt im privaten/häuslichen Umfeld betroffen?" - Direkte Hilfe und regionale AnsprechpartnerInnen (auch in verschiedenen Sprachen) unter www.gegen-gewalt-in-der-familie.de/

Häusliche Gewalt oder auch Gewalt in Paarbeziehungen kann als ein Verhaltensmuster in jeder Beziehung definiert werden, das dazu dient, Macht und Kontrolle über einen anderen Menschen zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Dazu gehören alle Verhaltensweisen, die erschrecken, einschüchtern, terrorisieren, manipulieren, demütigen, beschuldigen oder verletzen sollen.

Häusliche Gewalt kann allen Menschen überall passieren - sie findet nicht nur in den eigenen vier Wänden statt. Häusliche Gewalt geschieht sowohl in bestehenden Partnerschaften als auch in Ex-Partnerschaften und ist unabhängig von der Wohnsituation der Personen. Darunter fallen somit beispielsweise verheiratete, getrennt lebende oder sich verabredende (Ex-) Paare.

Egal ob im persönlichen Umfeld, in der Nachbarschaft oder im beruflichen Umfeld: - Melden Sie Verdachtsfälle häuslicher Gewalt Ihrer zuständigen Polizeidienststelle - in akuten Fällen natürlich über den Notruf! - Oder ermutigen Sie Opfer, selbst zur Polizei zu gehen.

Häusliche Gewalt kennt kein Geschlecht, kein Alter und keine Gesellschaftsschicht - jede/r kann betroffen sein. Bitte schauen Sie nicht weg!"

Lüchow - Eingangstür von Fleischerei aufgebrochen - Bargeld erbeutet

In die Räumlichkeiten einer Fleischerei in der Tarmitzer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 22.03.26 ein. Die Täter konnten gewaltsam die Eingangstür aufbrechen, sahen sich um und erbeutete Bargeld aus den Räumlichkeiten. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Emmendorf, OT. Nassennottorf/Bad Bevensen - Exhibitionist spricht junge Frau - Frau macht deutlich, dass sie das nicht will und vertreibt den Mann - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen

Wegen exhibitionistischen Handlungen ermittelt die Polizei gegen einen 21-Jährigen nach einem entsprechenden Vorfall in den Mittagsstunden des 22.03.26 im Bereich eines Feldwegs in Nassennottorf. Der junge Mann hatte gegen 11:20 Uhr eine junge Frau angesprochen und dabei auch sein Geschlechtsteil präsentiert. Die junge Frau lief auf den Mann zu und machte deutlich, dass sie das nicht möchte, so dass dieser die Flucht ergriff. Die Frau wandte sich an die Polizei, die anhand der Personenbeschreibung den Mann identifizieren konnte.

Der Mann fiel durch weiteres unangepasstes (jedoch nicht strafrechtlich relevantes) Verhalten in der Folge auch in einem Einkaufsmarkt in Bad Bevensen auf. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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