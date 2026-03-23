Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Haftbefehl nach schwerem Raub in Hotelbetrieb erlassen ++ Mann bedroht Personal mit Messer und lässt sich Wertgegenstände aushändigen ++ Polizei überwältigt Täter und nimmt ihn vorläufig fest ...

Lüneburg (ots)

++ Haftbefehl nach schwerem Raub in Hotelbetrieb erlassen ++ Mann bedroht Personal mit Messer und lässt sich Wertgegenstände aushändigen ++ Polizei überwältigt Täter und nimmt ihn vorläufig fest ++ keine Verletzten ++

Lüneburg

Einen 27-Jährigen nach frischer Tat konnte die Polizei nach einem schweren Raub in einem Hotelbetrieb Bei der Lüner Mühle in den Nachmittagsstunden des 21.03.26 vorläufig festnehmen; das Amtsgericht Lüneburg erliess auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg am 22.03.26 Haftbefehl wegen schweren Raubs gegen den Täter.

Der Mann aus dem Landkreis Harburg hatte gegen 14:00 Uhr durch eine Nebeneingangstür den Restaurantbereich des Hotelbetriebs betreten und hatte dort mit einem Messer mehrere Angestellte bedroht, so dass der 27-Jährige sich u.a. aus Schubladen mehrere Geldbörsen und Bargeld greifen/aushändigen lassen konnte. Mitarbeiter konnten den Täter in der Folge mit einem Barhocker durch den Nebeneingang aus dem Gebäude drängen. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei überwältigten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Verletzte wurde niemand.

Bei der Durchsuchung des Täters stellten die Beamten insgesamt zwei Messer sowie weitere Gegenstände, die aus anderen Diebstählen stammten, sowie Betäubungsmittel sicher.

Nach Verkündigung des U-Haftbefehls wurde der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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