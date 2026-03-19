Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Erste Codier-Termine für das Jahr 2026: Fahrräder vor Diebstahl schützen ++ Erste Termine in Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen ++ Online-Anmeldung für die Termine in Lüneburg notwendig ++

Lüneburg (ots)

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv".

Hintergrund:

Steigende Temperaturen und Sonnenschein bringen viele Menschen im Frühjahr wieder dazu ihre Fahrräder zu nutzen. Gerade in Zeiten von Klimawandel und erhöhten Kraftstoffpreisen sind Fahrräder und Pedelecs in den Städten und Landkreisen in Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen angesagte Fortbewegungsmittel. Trotz gesunkener Fallzahlen sind Fahrräder und hochwertige Pedelecs nicht nur im Bereich der Beschaffungskriminalität "heiß" begehrt! "Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihr Fahrrad oder auch das Pedelec vor Diebstahl", appelliert die Polizei. Im Fokus von Einzeltäterinnen und Einzeltätern sowie von überörtlichen kriminellen Hehlerbanden sind weiterhin Fahrräder, hochwertige Pedelecs wie auch E-Scooter als Diebesgut. Seit Jahren und im Zuge des veränderten Mobilitätsverhaltens werden Fahrräder vielfach alternativ zu anderen Verkehrsmitteln genutzt. Der steigende Anteil hochwertiger Räder (wie E-Bikes und Pedelecs) macht sich dabei ebenso bemerkbar wie die Preissteigerungen bei Fahrradkomponenten.

Abgedämpft durch die zwei Pandemiejahre verzeichnet die Polizei seit Jahren einen deutlichen Anstieg bei den Diebstahlszahlen in allen drei Landkreisen. Im Jahr 2023 konnte dieser Anstieg erstmals gestoppt werden. Das zeigen auch die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Die Zahlen gingen hier um 1,34 Prozent (-23 Taten) auf 1.698 zurück. Auch im Jahr 2024 kam es zu einem Rückgang der Diebstahlstaten. Diese lagen bei 1.476 und somit mehr als 13,00 Prozent unter dem Wert von 2023. Für das Jahr 2025 registrierte die PKS in den Landkreisen Lüneburg (737), Lüchow-Dannenberg (66) und Uelzen (204) insgesamt 1.007 Fahrraddiebstähle. Das ist ein deutlicher Rückgang von 31,78 Prozent. Hier zahlt sich auch die umfangreiche Präventionsarbeit und auch die Fahrradcodierungen in den vergangenen Jahren aus.

Die Polizei verstärkt weiter mit zielgerichteten Ermittlungen und weiteren Maßnahmen ihre Arbeit. Entscheidend ist jedoch auch eine erfolgreiche Prävention insbesondere durch eigene Maßnahmen zur Fahrradsicherung.

Auch aufgrund der Tatsache, dass nur vereinzelt polizeilich codierte Fahrräder entwendet werden, wirbt die Polizei weiterhin für die auch in 2026 geplanten kostenlosen Fahrradcodierungen. Wichtig für die beginnende Radsaison ist dabei nicht nur ein straßentaugliches Rad, sondern auch der richtige Diebstahlschutz. Schon einfache Mittel können helfen. Die Polizei gibt folgende Tipps: Erste Wahl: Ein massives Fahrradschloss und ggf. ein Tracker Um das Rad möglichst effektiv vor Diebstahl zu schützen, braucht es massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren reicht als Schutz vor Diebinnen und Dieben nicht aus, da die Räder mühelos weggetragen oder verladen werden können. Das gilt insbesondere auch für Pedelecs und E-Bikes. Darüber hinaus ist es wichtig den Akku sowie andere wertvolle Zubehörteile von Elektrorädern mit einem guten Schloss zu sichern, da die rädereigenen Schlösser in der Regel nicht ausreichend schützen. Die Räder sollten auch in Kellern oder Garagen entsprechend gesichert sein, denn auch abgeschlossene Räume halten Kriminelle nicht auf.

Zusätzlich kann ein versteckter Sender am Rad angebracht werden, ein so genannter GPS-Tracker. Dieser übermittelt laufend den aktuellen Standort des Rades. Wird das abgestellte Rad bewegt, sendet der Tracker per SMS einen Alarm auf das Mobiltelefon der Eigentümerin oder des Eigentümers. In der Vergangenheit konnten entwendete Fahrräder dadurch lokalisiert und den rechtmäßigen Eigentümern/Eigentümerinnen ausgehändigt werden.

Fahrraddaten in Fahrradpass festhalten

Zudem sollten alle Fahrraddaten, die wichtig für die Identifizierung sind (z. B. die Rahmen- bzw. Codiernummer) in einem Fahrradpass notiert werden. Das hilft der Polizei, die rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümer gestohlener Räder zu finden. Viele Fahrradläden stellen beim Fahrradkauf einen Fahrradpass mit der individuellen Rahmennummer aus. Fragen Sie als Käuferinnen und Käufer gezielt danach. Den vollständig ausgefüllten Pass mit einem Foto des Fahrrads sollten sie dann sicher zu Hause aufbewahren.

Fahrräder individuell kennzeichnen

Um ein wiederaufgefundenes Fahrrad seinem rechtmäßigen Besitzer oder der Besitzerin zuordnen zu können, muss ein Rad zweifelsfrei identifizierbar sein, zum Beispiel mit Hilfe einer individuellen Rahmennummer oder einer anderen individuellen Kennzeichnung. Eine Rahmennummer ist bei vielen in Deutschland verkauften Fahrrädern bereits eingeschlagen, eingraviert oder anderweitig fest mit dem Rahmen verbunden.

Mit Hilfe der Fahrradcodierung kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers oder der Eigentümerin herausfinden. Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in fast allen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab.

Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen. Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen!

Codier-Termine der Polizei 2026:

Lüneburg Freitag, 10.04.2026 - 13:00 - 17:00 Uhr - Hof der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg Wichtig! - Online-Voranmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/b/446f106c9c8a5ec71893755826629d7e-1654348

Samstag, 11.04.2026 - 09:00 - 13:00 Uhr - Hof der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg Wichtig! - Online-Voranmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/b/045cb566dc6b3950052f38c1679a33a2-1654359

Montag, 04.05.2026 - 13:00 - 17:00 Uhr - Polizei Lüneburg, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg Wichtig! - Online-Voranmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/b/fe544e3c228d75d4eb2619aa0c5a1ae7-1654939

Dienstag, 05.05.2026 - 09:00 - 13:00 Uhr - Polizei Lüneburg, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg Wichtig! - Online-Voranmeldung unter: https://terminplaner6.dfn.de/b/0881121338c065b0d4f12126fce46aad-1654948

Samstag, 09.05.2026 - 11:00 - 15:00 - Am Weißen Turm (Frühlingsfest), 21339 Lüneburg Ohne Anmeldung

Sonntag, 29.05.2026 - 10:30 - 14:00 Uhr - Adendorf, Rathausplatz, 21365 Adendorf Ohne Anmeldung

Lüchow-Dannenberg

Montag, 20.04.2026 - 10:00 - 14:00 Uhr - Polizei Dannenberg, Am Markt, 29451 Dannenberg (Elbe)

Dienstag, 21.04.2026 - 10:00 - 14:00 Uhr - Marktplatz Hitzacker, Am Markt, 29456 Hitzacker (Elbe)

Mittwoch, 22.04.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Polizei Lüchow, Saaßer Chaussee, 29439 Lüchow

Donnerstag, 23.04.2026 - 10:00 - 13:00 Uhr - Polizei Clenze, Lüchower Straße, 29459 Clenze

Freitag, 24.04.2026 - 10:00 - 13:00 Uhr - Polizei Gartow, Springstraße, 29471 Gartow

Die telefonische Anmeldung erfolgt für Lüchow und Dannenberg am Mittwoch, 15.04.2025, 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr unter Tel.: 05841-122 229 Die telefonische Koordination übernehmen POK Pape und PHK Kay Eggert. Für Hitzacker, Clenze und Gartow erfolgt keine gesonderte Terminvergabe.

Uelzen

Montag, 18.05.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Polizei Uelzen, An der Zuckerfabrik, 29525 Uelzen

Mittwoch, 20.05.2026 - 14:00 - 18:00 Uhr - Rathausvorplatz, Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel

Für die Termine in Uelzen ist keine Anmeldung erforderlich!

Weitere Termine für 2026 sind in Planung - Wir informieren rechtzeitig! Über die WhatsApp Kanäle "Polizei Lüneburg", "Polizei Lüchow-Dannenberg" und "Polizei Uelzen" werden neue Informationen oder Änderungen in Bezug auf die Fahrradcodierung kommuniziert. Zudem sind alle Codier-Termine auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen veröffentlicht und werden dauerhaft aktualisiert. https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

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