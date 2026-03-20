Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt ++ Seniorin eine Kette entrissen - Täter flüchtet ++ Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld erbeutet - "Machen Sie es Einbrechern schwer!" ++

Lüneburg (ots)

Presse - 20.03.2026 ++

Lüneburg

Adendorf - Seniorin eine Kette entrissen - Täter flüchtet

Eine Goldkette riss ein Unbekannter in den Morgenstunden des 20.03.26 gegen 09:30 Uhr einer 72-Jährigen auf einem Parkplatz zwischen zwei Anliegergaragen im Fontaneweg vom Hals. Die Unbekannte flüchtete damit. Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen ohne Erfolg. Die Adendorferin konnte lediglich eine vage Personenbeschreibung abgeben. Die Polizei ermittelt mit Nachdruck. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Zwei 19 und 35 Jahre alte Fahrraddiebe konnte die Polizei nach einem Hinweis eines Passanten in den späten Abendstunden des 19.03.26 im Bereich Bei der Abtsmühle kontrollieren. Die beiden Lüneburger hatten gegen 21:30 Uhr zusammen mit weiteren Tätern mit einem Bolzenschneider das Fahrradschloss eines Fahrrads beim dortigen Hotel aufgebrochen sowie weitere Fahrräder mitgenommen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden Männer kontrollieren und zwei Fahrräder zur Eigentumssicherung sicherstellen. Die Mittäter ergriffen die Flucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld erbeutet - "Machen Sie es Einbrechern schwer!"

In ein Einfamilienhaus in der Von-Behring-Straße brachen Unbekannte in den Morgenstunden des 19.03.26 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr ein. Die Täter konnten über ein auf-Kipp-stehendes Fenster in das Gebäude gelangen und griffen sich Bargeld aus einer Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Einbruch mit Gullydeckel scheitert

Die Scheibe der Eingangstür eines Geschäfts in der Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 20.03.26 mit einem Gullydeckel. Ein Eindringen in das Geschäft scheiterte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Einbruch in Zimmereibetrieb scheitert

In die Werkstatt eines Zimmereibetriebs Zum Suhrfeld versuchten Unbekannte in der Nacht zum 19.03.26 einzubrechen. Die Täter versuchten sich vergeblich an einer rückwärtigen Tür, scheiterten jedoch. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gaststätte - Tresor aufgebrochen

In eine Gaststätte Rote Schleuse brachen Unbekannte in der Nacht zum 20.03.26 gegen 02:00 Uhr ein. Die Täter konnten gewaltsam ins Gebäude gelangen und auch im Inneren einen Tresor aufbrechen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Akku-Flex aus Pkw mitgenommen

Aus einem im Bereich des Johanneums, Theodor-Heuss-Straße, abgestellten Pkw griffen sich Unbekannte in den Mittagsstunden des 19.03.26 eine Akku-Flex und nahmen diese mit. Es entstand ein Schaden von gut 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrräder aus Wohnhaus-Keller gestohlen

Drei Fahrräder der Marken Cube und Haibike stahlen Unbekannte der Nacht zum 19.03.26 aus mehreren Kellerabteilen eines Wohnhauses im Rotenbleicher Weg. Es entstand ein Schaden von mehr als 2.000 Euro. Die Polizei hat die Fahrräder zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Kellerräume aufgebrochen

Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhauses Volgershall brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.03.26 auf. Dabei konnten die Täter auch Sammelkarten und Wertgegenstände erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - gedroht und gegen Verkehrszeichen getreten

Wegen Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen 30-Jährigen aus Dannenberg. Der Mann war in den späten Nachmittagsstunden des 19.03.26 gegen 17:30 Uhr mit einem 36-Jährigen im Bereich des Develangrings in Streit geraten, drohte diesem und trat aus Wut gegen ein Verkehrszeichen. Die Polizei ermittelt.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Restaurant - Täter verletzt sich

Zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zum 20.03.26. Dabei wurde ein kleineres Fenster neben dem Hintereingang eingeschlagen, so dass der Täter ins Gebäude gelangte. Dabei verletzte sich der Täter und hinterliess Blutspuren im/am Gebäude. Gestohlen wurde vermutlich nichts, Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat im Rahmen der Ermittlungen auch einen 27-Jährigen im Fokus, da dieser in den Morgenstunden des 20.03.26 mit entsprechenden Verletzungen angetroffen wurde. Eine medizinische Versorgung wurde veranlasst. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Polizei kontrolliert potentieller Kokain-Dealer - weitere Ermittlungen

Einen 27-Jährigen aus dem Landkreis Harburg nach einem möglichen Verkauf von Betäubungsmitteln kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 19.03.26 in der Bahnhofstraße. Dabei konnten die Beamten gegen 17:00 Uhr auch zwei weitere polizeilich in Erscheinung getretene Personen aus Uelzen kontrollieren. Der 27-Jährige konsumierte bei Erkennen der Polizeibeamten die Reste des vorhandenen Kokains. Parallel stellten die Beamten mehrere Konsumutensilien sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Heckscheibe von Pkw zerstört

Die Heckscheibe eines in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw Opel Corsa zerstörten Unbekannte in der Nacht zum 19.03.26. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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