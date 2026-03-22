Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: POL-LG: ++ Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20.03.- 22.03.2026 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Randalierer

Am Nachmittag des 20.03.2026 fällt eine amtsbekannte Person negativ im städt. Klinikum Lüneburg auf. Zunächst muss die Person aus dem Klinikum verwiesen werden. Anschließend randaliert die Person am Parkhaus Lüneburg und beschädigt dort die Schranken. Letztendlich entzündet die Person im Oedemer Weg eine Hecke. Die Person wird zur Prüfung einer Einweisung zur Wache verbracht und verbleibt bis zum Folgetag in Gewahrsam. Diverse Strafanzeigen wurden gefertigt.

Lüneburg - Einbruch

Eine unbekannte Person verschafft sich gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Apfelallee und entwendet eine Geldkassette. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Lüneburg - Körperverletzung

Zwei Bewohner einer Lüneburger Unterkunft geraten in eine körperliche Auseinandersetzung. Gegen Beide werden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Körperverletzung

Eine weitere Auseinandersetzung ereignet sich in der Nacht vom 21.03. auf den 22.03 in der Spangenbergstraße. Das sich auch vor den eingesetzten Polizisten nicht beruhigen wollte, verbrachte er die restliche Nacht in Polizeigewahrsam. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - Sachbeschädigung durch Feuer

In der Nacht vom 21.03 auf den 22.03. brannten in Bleckede mehrere Altpapiercontainer sowie ein Altkleidercontainer. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.

Uelzen

Ladendieb

Am Freitag und Samstag fällt ein 41-Jähriger mehrfach beim Ladendiebstahl in Uelzener Supermärkten auf. Durch die Polizei sind entsprechende Strafanzeigen aufgenommen worden. Für den Ladendieb endeten die Tage jedes Mal im Polizeigewahrsam.

Drogenkonsum endet im Gewahrsam

Ein 38-jähriger Mann läuft am Samstagnachmittag in Uelzen im Bereich der Kreisstraße 3/ Im Böh auf der Straße herum, hält Fahrzeuge an und erzählt wirre Geschichten. Trotz eines bereits erfolgten Polizeieinsatzes läuft der Mann kurze Zeit später wieder auf die Straße. Da er aufgrund seines Drogenkonsums unter Wahnvorstellungen zu leiden scheint, wird er zu seinem eigenen Schutz durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Betrunkene Autofahrerin

In der Uelzener Innenstadt fällt einer Streife der Polizei ein Pkw aufgrund der unsicheren Fahrweise auf. Bei einer Kontrolle stellen die Beamten fest, dass die 18-jährige Fahrzeugführerin keinen Führerschein besitzt und vor Fahrtantritt Alkohol getrunken hat. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,63 Promille.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Fahren ohne Pflichtversicherung Am Freitagabend wurde durch die Polizei ein 17-Jähriger auf einem E-Scooter kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Dem 17-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Wustrow - Taxifahrt nicht bezahlt

Am Freitagabend bestellte sich der bislang unbekannte Täter ein Taxi nach Wustrow. Von diesem ließ er sich nach Dannenberg und zurück nach Wustrow fahren. Am Zielort flüchtete der Täter dann fußläufig in unbekannte Richtung, ohne die Kosten von 82 Euro für die Fahrt zu begleichen.

Amt Neuhaus - Ruhestörung endet in Festnahme Samstag früh ließ eine 24-Jährige Frau ihre Nachbarn nicht schlafen und verursachte ordentlich Lärm. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Die 24-Jährige wurde einem Richter in Lüneburg vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

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