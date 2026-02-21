PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kleinsteinhausen/Einbruchsdiebstahl in Schuppen/Zeugenaufruf

Kleinsteinhausen (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag, 19.02.2026 auf Freitag, 20.02.2026 brachen bislang unbekannte Täter die Tür eines Schuppens im Emmerer Weg in Kleinsteinhausen auf und entwendeten dort einen schwarzen Pferdesattel samt Steigbügel, sowie ein grauer Überzug für den Sattel. Der Schaden wird auf ca. 6.000 Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken

