Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen unter Alkohol - Polizei stoppt 24-Jährigen

Hameln (ots)

Am Sonntag (08.02.2026) stoppte eine Polizeistreife einen 24-jährigen Autofahrer, der mit über 1 Promille unterwegs war. Dabei raste er mit über 100km/h durch die Stadt.

Gegen 03:30 Uhr bemerkten Polizisten einen Pkw Mercedes, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Deisterstraße in Richtung Deisterallee befuhr. Die Beamten wendeten, um den Fahrer zu kontrollieren. Der Fahrer des Mercedes fuhr weiter über den Kastanienwall und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von deutlich über 100 km/h. Die Einsatzkräfte folgten dem Wagen und forderten diesen auf, zu stoppen. Im Bereich des Mertensplatzes konnte der Fahrer schließlich kontrolliert werden.

In dem Auto befanden sich drei Männer. Bei dem 24-jährigen Fahrer ergab sich der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem jungen Fahrer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Ein Mitfahrer, der den Mercedes weiterfahren wollte, war ebenfalls alkoholisiert, weshalb ihm durch die Polizei die Fahrt untersagt wurde.

Gegen den Berliner wird wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Fahren und Alkoholeinfluss ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

