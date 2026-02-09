Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Discounter

Stadtoldendorf (ots)

Am Samstag (07.02.2026) kam es zwischen 00:00 Uhr und 03:15 Uhr in Stadtoldendorf zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine bislang unbekannte Person über einen Maschendrahtzaun dem Discounter und verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Lebensmittelgeschäft in der Deenser Straße. Anschließend betrat dieser mehrere Räume und verließ den Tatort später über eine angrenzende Rasenfläche.

Mögliches Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Stadtoldendorf unter der Telefonnummer 05532/50475-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell