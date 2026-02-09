PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Discounter

Stadtoldendorf (ots)

Am Samstag (07.02.2026) kam es zwischen 00:00 Uhr und 03:15 Uhr in Stadtoldendorf zu einem Einbruch in einen Supermarkt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine bislang unbekannte Person über einen Maschendrahtzaun dem Discounter und verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Lebensmittelgeschäft in der Deenser Straße. Anschließend betrat dieser mehrere Räume und verließ den Tatort später über eine angrenzende Rasenfläche.

Mögliches Diebesgut ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Stadtoldendorf unter der Telefonnummer 05532/50475-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 13:50

    POL-HM: PKW aus Wohngebiet entwendet

    Holzminden (ots) - Im Zeitraum zwischen Montag (02.02.2026) 10:00 Uhr, und Mittwoch (04.02.2026) 10:00 Uhr, wurde in der Liethstraße in Holzminden ein grauer Pkw Opel Astra entwendet. Das Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:45

    POL-HM: Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und Cannabis erwischt

    Salzhemmendorf (ots) - Am Mittwoch (04.02.2026) gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeikommissariates Bad Münder einen Fahrzeugführer in Salzhemmendorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann seinen VW unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren