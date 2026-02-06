PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: PKW aus Wohngebiet entwendet

Holzminden (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (02.02.2026) 10:00 Uhr, und Mittwoch (04.02.2026) 10:00 Uhr, wurde in der Liethstraße in Holzminden ein grauer Pkw Opel Astra entwendet.

Das Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05531/958-0 bei der Polizei Holzminden zu melden.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

