Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen - Verdacht des Fahrraddiebstahls ++ Verkehrskontrolle - Gefälschter Führerschein sichergestellt ++ Dieb droht Mitarbeiterin - Gewahrsam ++ Wertgegenstände aus PKW entwendet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Dieb sieht es auf Parfum ab und wird erwischt

Am 23.03.2026 gegen 15:15 Uhr versuchte ein 45 Jahre alter Mann in einer Drogerie in der Grapengießerstraße Parfum zu entwenden. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet, angesprochen und in ein Büro begleitet. Dort versuchte der 45-Jährige mit dem Diebesgut zu flüchten und wurde von dem Mitarbeiter festgehalten. Bei dem Dieb wurde eine Alkoholisierung von rund 2 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Das Diebesgut im Wert von wenigen Hundert Euro verblieb vor Ort.

Amelinghausen - Geldbörse entwendet - Geld abgehoben

Während des Einkaufes in einem Supermarkt in Amelinghausen wurde einer Frau am Vormittag des 23.03.2026 die Geldbörse aus ihrer Jackentasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich Zahlungskarten sowie der PIN zu einer der Karten. Nach dem Diebstahl wurde bei einer Bank in Amelinghausen ein Betrag von mehreren Hundert Euro von dem entsprechenden Konto abgehoben. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung Am Sande

Am Nachmittag des 23.03.2026 gerieten zwei Männer Am Sande in einen Streit, welcher in einer Rangelei endete. Dabei trat einer der Männer zu. Mehrere Personen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und gingen dazwischen. Beide Männer entfernten sich anschließend. Einer von ihnen wurde verletzt von der Polizei angetroffen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen - Verdacht des Fahrraddiebstahls

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen der Polizei kontrollierte die Lüneburger Verfügungseinheit am frühen Abend des 23.03.2026 zwei Personen Am Sande. Einer der beiden jungen Männer führte dabei ein Fahrrad bei sich. Während der Kontrolle kam ein weiterer Mann auf die Beamten zu und gab an, dass seinem Freund ein ähnliches Fahrrad vor kurzem entwendet wurde. Der kontrollierte 22-Jährige ist bereits aufgrund von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Es soll in der Nacht zum 23.03.2026 in einem Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße entwendet worden sein. Bei dem 22-Jährigen wurden zudem ein Winkelschleifer sowie ein Akku aufgefunden. Außerdem wurde dem 22-Jährigen eine geringe Menge Betäubungsmittel abgenommen. Er erhielt einen Platzverweis. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - PKW kollidieren - Drei Personen verletzt

In der Wedekindstraße kollidierten am 23.03.2026 gegen 10:00 Uhr zwei PKW. Ursächlich war nach ersten Erkenntnissen die Missachtung der Vorfahrt an der Kreuzung zur Gellersstraße. Bei der Kollision wurden drei Personen leicht verletzt und jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Lüneburg - Kein Diebesgut bei Einbruchsversuch

Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes, vom 20.03.2026 bis zum 23.03.2026, brachen derzeit Unbekannte einen Container auf einer Baustelle in der Bahnhofstraße auf. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Verkehrskontrolle - Gefälschter Führerschein sichergestellt

Bei einer Verkehrskontrolle am 24.03.2026 gegen 00:00 Uhr in der Bleckeder Landstraße stellte sich heraus, dass ein Mann mit einem Kraftrad unterwegs war, für welches er keine Fahrerlaubnis vorlegen konnte. Erst im weiteren Verlaufe händigte er eine Fahrerlaubnis aus, bei welcher es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Fälschung handelt. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüneburg - Diebstahl aus Bäckerei

Während der Öffnungszeiten eines Supermarktes Auf den Blöcken begab sich am 23.03.2026 gegen 20:15 Uhr ein Mann in eine bereits geschlossene Bäckerei innerhalb des Marktes. Dort brach er einen Tresorwürfel aus der Wand und verließ mit dem Diebesgut die Bäckerei und den Supermarkt. Die Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Restaurant

Gegen 03:10 Uhr stieg ein bislang unbekannter Mann am 24.03.2026 durch ein Fenster in ein Restaurant Auf der Altstadt ein. Dabei scheiterte der Täter in dem Gebäude an einer Stahltür. Anschließend entfernte sich dem Mann ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Terassentür eingeschlagen

Am 24.03.2026 gegen 10:35 Uhr schlug eine bislang unbekannte Person eine Terassentür eines Wohnhauses Beim Hügelgrab ein. Anschließend betrat sie das Haus und wurde dabei bemerkt. Die Person flüchtete ohne Diebesgut durch den Garten. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

- Keine Meldungen

Uelzen

Uelzen - Dieb droht Mitarbeiterin - Gewahrsam

Eine Getränkedose konsumierte ein 41 Jahre alter Mann am 23.03.2026 gegen 13:55 Uhr in einem Supermarkt in der Birkenallee. Anschließend beabsichtigte der Mann diesen zu verlassen, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und stellte sich dem Mann in den Weg. Dieser erhob in bedrohender Weise seine Hand. Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Er war am selbigen Tage bereits durch einen gleichgelagerten Fall in einem anderen Supermarkt aufgefallen.

Bad Bevensen - Einbruch in den Mittagsstunden

Im Ortsteil Seedorf parkten in den Mittagsstunden des 23.03.2026 zwei bislang unbekannte Personen mit einem PKW auf dem Hof eines Wohnhauses. Dort schlugen sie eine Scheibe des Gebäudes ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Das Diebesgut ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10:20 Uhr und 13:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Wertgegenstände aus PKW entwendet

Diverse Wertgegenstände wurden am 23.03.2026 zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr aus einem PKW Am Klaepenberg entwendet. Aufbruchspuren konnten am Fahrzeug nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

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