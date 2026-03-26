Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Geldbörsen beim Einkauf gestohlen - mit Girokarte Bargeld abgehoben ++ "Sprayer" nach Verfolgung gestellt ++ Blitzeranhänger besprüht ++ Unter Einfluss auf Vespa - Polizei kontrolliert Fahrerin ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Bleckede/Dahlenburg/Dannenberg - Geldbörsen beim Einkauf gestohlen - mit Girokarte Bargeld abgehoben - ... die Polizei mahnt

Zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen kam es in den Morgenstunden des 25.03.26 in zwei Einkaufsmärkten in Bleckede und Dahlenburg. Gegen 09:15 Uhr griffen sich Unbekannte bei einem Discounter in der Industriestraße in Bleckede die Börse einer 76-Jährigen und konnten mit einer erbeuteten Girokarte mehreren hundert Euro Bargeld abheben.

Gegen 10:00 Uhr griffen sich vermutlich dieselben Täter auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in den Dannenberger Landstraße in Dahlenburg aus einer Handtasche einer 79-Jährigen ebenfalls die Geldbörse.

... gegen 10:30 Uhr kam es dann zu einem weiteren Börsendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Dannenberg (siehe unten).

Die Polizei geht von professionellen reisenden Personen als Täter aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - "Sprayer" nach Verfolgung gestellt - Polizei ermittelt

Zwei Graffiti-Sprayer konnten Polizeibeamte nach frischer Tat in der Nacht zum 26.03.26 nach Verfolgung stellen. Die beiden 17 und 21 Jahre alten Männer aus der Hansestadt und dem Landkreis hatten gegen 00:00 Uhr an einer Hauswand in der Rackerstraße gesprayt; wurde jedoch dabei beobachtet. Eine Polizeistreife konnte die jungen Männer nach Verfolgung stellen und diverses Spraymaterial sicherstellen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und prüft in diesem Zusammenhang auf mögliche weitere Taten u.a. aus der Nacht in der Ritterstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. Bei ihm stellten die Beamten auch einen Klemmleistenbeutel mit Cannabis sicher.

Lüneburg - Einbruch in Spielhalle scheitert

In das Gebäude einer Spielhalle in der Kurt-Huber-Straße versuchte ein Unbekannter in der Nacht zum 26.03.26 einzubrechen. Dabei wurde eine Gehwegplatte in zwei Fenster sowie eine Tür geworfen. Diese hielten jedoch stand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Streit zwischen Männern - an Hand & am Arm verletzt

Zu einem Streit zwischen zwei 19 und 39 Jahre alten Männern aus einer Unterkunft in Scharnebeck kam es in den Nachmittagsstunden des 25.03.26 im Umfeld einer Lokalität Am Wasserturm. Der 19-Jährige hatte dabei nach einem Wortgefecht mit einem Blumentopf auf die Hand des 39-Jährigen geschlagen; dieser verletzte den 19-Jährigen daraufhin am Oberarm. Beide Männer erlitten Verletzungen, die in der Folge medizinisch versorgt werden mussten. Die Polizei schritt ein und ermittelt gegen beide Personen wegen Körperverletzung.

Lüneburg - Verbindungsstück von Schaufelarm von Baustelle gestohlen

Ein hochwertiges Verbindungsstück des Schaufelarms eines Kompaktbaggers stahlen Unbekannte in der Nacht zum 25.03.26 von einer Baustelle an der Landesstraße 221. Es entstand ein Schaden von gut 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Sonnensegel von Kindergarten geklaut - Polizei ermittelt

Einen Sachschaden von gut 1.000 Euro verursachten Vandalen/Diebe in der Nacht zum 24.03.26 auf dem Gelände eines Kindergartens in der Wismarer Straße. Die Unbekannten schnitten das installierte Sonnensegel los und nahmen dieses mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Barendorf - Pkw verunfallt auf Kreisstraße 40 - Fahrer ergreift zu Fuß die Flucht und lässt Mercedes zurück - Polizei ermittelt

U.a. wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Pkw Mercedes E 220d mit "Rendsburger-Kfz-Kennzeichen" (RD). Der Fahrer war in den Nachmittagsstunden des 25.03.26 gegen 17:00 Uhr alleinbeteiligt auf der Kreisstraße 40 nach links von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Baum und kam nach einem "Dreher" auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer konnte eigenständig das Fahrzeugwrack verlassen und ergriff vermutlich leichtverletzt zu Fuß die Flucht. Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren und sorgte für die Bergung des Fahrzeugs. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 26.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fahrer und den Umständen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Geldbörse aus Handtasche entwendet

In einem Bekleidungsgeschäft in der Straße "St. Georg" wurde einer 64 Jahre alten Frau am 25.03.2026 gegen 10:30 Uhr die Geldbörse entwendet. Diese befand sich zum Tatzeitpunkt, während des Einkaufes, in ihrer Handtasche. Auch im Landkreis Lüneburg kam es zu entsprechenden Taten (s.o.). Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg - Unter Einfluss auf Vespa - Polizei kontrolliert Fahrerin

Die Fahrerin einer Vespa wurde am 25.03.2026 gegen 18:30 Uhr am Ortseingang der Ortschaft Nebenstedt, Gartower Straße, von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde die Fahrtüchtigkeit der Frau überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Zusätzlich stand sie laut dem Ergebnis eines Drogentests unter dem Einfluss von Kokain und Amphetaminen. Eine Blutentnahme wurde in einem Klinikum durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen

Bad Bevensen - Einbruch in Kiosk

In einen Kiosk im Bahnhofsgebäude in Bad Bevensen brach eine derzeit unbekannte Person in der Nacht zum 25.03.2026 ein. Dabei beschädigte sie eine Glastür und hebelte ein Fenster auf. Aus dem Kiosk wurden mehrere Packungen Zigaretten, Vapes und Bargeld entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei wenigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Bienenbüttel - Blitzeranhänger besprüht

Ein Blitzeranhänger, welcher in der Schützenallee auf einem Parkstreifen abgestellt war, wurde im Zeitraum vom 23.03.2026 bis zum 25.03.2026 mit Farbe besprüht. Die schwarze Farbe ließ sich nicht ohne Hilfsmittel entfernen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein PKW fuhr am 25.03.2026 gegen 16:35 Uhr mit zwei Personen besetzt auf der Fritz-Reuter-Straße in Fahrtrichtung Veerßer Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein Mercedes-Benz Citan rückwärts aus einer Parkbucht auszuparken. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Die beiden Personen, eine 70 Jahre alte Frau und ein 32 Jahre alte Fahrer, in dem der Straße folgenden PKW erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt.

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