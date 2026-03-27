Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach diversen Einbrüchen im Landkreis Uelzen ++ Ermittlungen führen zu tatverdächtigen Männern und einem Fluchtwagen ++ Festnahme und Haftbefehl gegen zwei Täter ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen

Insgesamt fünf Einbrüche und entsprechende Versuchstaten in den Bereichen Bad Bevensen, Barum und Bienenbüttel wurden im Zeitraum vom 02.02.2026 bis zum 10.02.2026 von der Polizei registriert. Nach detaillierter Spurensicherung wurden die Ermittlungen von dem Kriminal- und Ermittlungsdienst der Uelzener Polizei aufgenommen. Dazu kam eine weitere Tat am 23.03.2026 in Seedorf (siehe Pressemitteilung vom 24.03.2026). Die umfangreiche Ermittlungsarbeit führte zu einem Tatverdacht gegen zwei Männer. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg konnte ein Haftbefehl gegen einen identifizierten Täter beantragt werden. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler konnten am Morgen des 25.03.2026 feststellen, dass sich ein für die Taten verwendeter Fluchtwagen erneut in der Region aufhielt. An einem Tankstellengelände im Landkreis Uelzen kam es daraufhin zur Festnahme der beiden männlichen Fahrzeuginsassen. Bei einem der Männer im Alter von 29 Jahren handelte es sich um die bereits identifizierte Person. Dieser wurde sowie der 43 Jahre alte Beifahrer dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach ersten Ermittlungen hielt sich der 43-Jährige illegal in Deutschland auf. Der PKW wurde sichergestellt. Bei den Männern wurden Betäubungsmittel, Handys und Bargeld aufgefunden. Bei den aufgefundenen Dokumenten handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Totalfälschungen. Im weiteren Verlaufe wurde die Wohnung des 29-Jährigen in Kiel durchsucht. Dabei wurde unter anderem Diebesgut aus einer der genannten Taten festgestellt. Für welche Einbruchstaten im Landkreis Uelzen und Umgebung die beiden Männer aus Kiel verantwortlich sind, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone dauert an. Am 26.03.2026 wurden die beiden Männer einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Untersuchungshaftbefehl. Beide Männer wurden Justizvollzugsanstalten zugeführt.

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