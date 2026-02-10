Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel übergibt morgen und am Donnerstag mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden an Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.
Zuwendungsbescheide gehen an die Gemeinden Hohen Wangelin und Grabowhöfe.
Termin: Mittwoch, 11. Februar 2026 10 Uhr
Ort: Gemeindehaus Grabowhöfe, Bahnhofstraße 50, 17194 Grabowhöfe
Im Anschluss überreicht der Minister Zuwendungsbescheide an die Stadt Waren.
Termin: 11.30 Uhr
Ort: Zum Amtsbrink 1, 17192 Waren (Müritz)
Auf die Ablösung von Altverbindlichkeiten können sich ebenfalls die Gemeinden Mirow und Wesenberg freuen.
Termin: 13 Uhr
Ort: Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 17252 Mirow
Im Anschluss erhalten die Gemeinden Malchin und Gielow Zuwendungsbescheide.
Termin: 15 Uhr
Ort: Am Markt 1, 17139 Malchin
Ebenfalls am Donnerstag wird Innenminister Christian Pegel Zuwendungsbescheide an die Gemeinden Möllenbeck, Carpin und Grünow übergeben.
Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026 10.30 Uhr
Ort: Amt Neustrelitz Land, Marienstraße 5, 17235 Neustrelitz
