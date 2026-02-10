PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Innenminister übergibt mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel übergibt morgen und am Donnerstag mehrere Bescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualtschulden an Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Zuwendungsbescheide gehen an die Gemeinden Hohen Wangelin und Grabowhöfe.

Termin: Mittwoch, 11. Februar 2026 10 Uhr

Ort: Gemeindehaus Grabowhöfe, Bahnhofstraße 50, 17194 Grabowhöfe

Im Anschluss überreicht der Minister Zuwendungsbescheide an die Stadt Waren.

Termin: 11.30 Uhr

Ort: Zum Amtsbrink 1, 17192 Waren (Müritz)

Auf die Ablösung von Altverbindlichkeiten können sich ebenfalls die Gemeinden Mirow und Wesenberg freuen.

Termin: 13 Uhr

Ort: Rudolf-Breitscheid-Str. 24, 17252 Mirow

Im Anschluss erhalten die Gemeinden Malchin und Gielow Zuwendungsbescheide.

Termin: 15 Uhr

Ort: Am Markt 1, 17139 Malchin

Ebenfalls am Donnerstag wird Innenminister Christian Pegel Zuwendungsbescheide an die Gemeinden Möllenbeck, Carpin und Grünow übergeben.

Termin: Donnerstag, 12. Februar 2026 10.30 Uhr

Ort: Amt Neustrelitz Land, Marienstraße 5, 17235 Neustrelitz

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

