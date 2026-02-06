Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Hans-Peter Stuhr einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 150.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen.

Termin: Montag, 9. Februar 2026, 16 Uhr

Ort: Admannshäger Damm 10, 18211 Admannshagen-Bargeshagen

Das neue TLF 3000 wird im Gefahrengutzug eingesetzt und ermöglicht die Mitnahme mehrerer Kameraden zum Einsatzort und auch den Transport der Chemikalienschutzanzüge.

