IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug
Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Hans-Peter Stuhr einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 150.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen.
Termin: Montag, 9. Februar 2026, 16 Uhr
Ort: Admannshäger Damm 10, 18211 Admannshagen-Bargeshagen
Das neue TLF 3000 wird im Gefahrengutzug eingesetzt und ermöglicht die Mitnahme mehrerer Kameraden zum Einsatzort und auch den Transport der Chemikalienschutzanzüge.
