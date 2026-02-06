PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug

Schwerin (ots)

Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Hans-Peter Stuhr einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 150.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 9. Februar 2026, 16 Uhr

Ort: Admannshäger Damm 10, 18211 Admannshagen-Bargeshagen

Das neue TLF 3000 wird im Gefahrengutzug eingesetzt und ermöglicht die Mitnahme mehrerer Kameraden zum Einsatzort und auch den Transport der Chemikalienschutzanzüge.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 09:30

    IM-MV: Presseeinladung: Neue Fahrzeuge für die Landespolizei

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel übergibt am Montag vier neue Fahrzeuge an die Landespolizei. Die neuen Befehlskraftwagen können auch als Verkehrskontrollkraftwagen genutzt werden. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen. Termin: Montag, 9. Februar 2026, 12 Uhr Ort: Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin Rückfragen bitte an: Ministerium für Inneres ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 16:00

    IM-MV: 35 Jahre Verfassungsschutz MV Symposium stärkt Behörden im Umgang mit Reichsbürgern

    Schwerin (ots) - Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens hat der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Tag das Symposium "Souverän im Amt - Eine interdisziplinäre Betrachtung zum Umgang mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern" an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow ausgerichtet. Im Fokus der ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:39

    IM-MV: Absage! Termin in Kuhs wird abgesagt Absage + neuer Termin!

    Schwerin (ots) - Der Termin des Ministers für Inneres und Bau Christian Pegel, heute in Kuhs Termin: Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr Ort: Freiwillige Feuerwehr Kuhs, 18276 Kuhs muss leider abgesagt werden. Der Ersatztermin ist für Montag, 9. Februar 2026, 18 Uhr vorgesehen. Wir danken für Ihr Verständnis. Rückfragen bitte an: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern Telefon: 0385/58812003 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren