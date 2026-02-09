PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Neue Fahrzeuge für die Landespolizei

Schwerin (ots)

Heute hat Innenminister Christian Pegel im Schweriner Polizeizentrum vier fabrikneue Dienstfahrzeuge an die Polizeipräsidien Rostock und Neubrandenburg übergeben. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Befehlskraftwagen, die sowohl bei Verkehrskontrollen als auch als mobile Einsatzzentralen zur Koordinierung größerer Polizeieinsätze einge-setzt werden können.

"Mit diesen neuen Fahrzeugen zeigen wir, wie wir mit klaren Prioritäten die Einsatzfähigkeit der Landespolizei sichern", sagte Innenminister Christian Pegel. "Sie sind flexibel nutzbar und verbessern die Handlungsfähigkeit vor Ort. Damit investieren wir gezielt in die Einsatzmittel, die den tatsächlichen Anforderungen gerecht werden."

Die Fahrzeuge werden zukünftig in den Autobahn- und Verkehrspolizeirevieren Metelsdorf, Stolpe, Altentreptow und Grimmen eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Telefon: 0385/58812003
E-Mail: presse@im.mv-regierung.de
https://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Weitere Meldungen: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:26

    IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehrfahrzeug

    Schwerin (ots) - Am Montag überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Rostock an Bürgermeister Hans-Peter Stuhr einen Zuwendungsbescheid über eine Sonderbedarfszuweisung von 150.000 Euro für ein neues Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Feuerwehr in Admannshagen-Bargeshagen. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen. Termin: Montag, ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 09:30

    IM-MV: Presseeinladung: Neue Fahrzeuge für die Landespolizei

    Schwerin (ots) - Innenminister Christian Pegel übergibt am Montag vier neue Fahrzeuge an die Landespolizei. Die neuen Befehlskraftwagen können auch als Verkehrskontrollkraftwagen genutzt werden. Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur Übergabe eingeladen. Termin: Montag, 9. Februar 2026, 12 Uhr Ort: Polizeizentrum Schwerin, Graf-York-Straße 6, 19061 Schwerin Rückfragen bitte an: Ministerium für Inneres ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 16:00

    IM-MV: 35 Jahre Verfassungsschutz MV Symposium stärkt Behörden im Umgang mit Reichsbürgern

    Schwerin (ots) - Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens hat der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Tag das Symposium "Souverän im Amt - Eine interdisziplinäre Betrachtung zum Umgang mit Reichsbürgern und Selbstverwaltern" an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow ausgerichtet. Im Fokus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren