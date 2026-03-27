Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Serien-Geschäftseinbrecher nach "frischer Tat" vorläufig festgenommen - U-Haftbefehl beantragt ++ Mehrere PKW beschädigt - zwei entwendet ++ "Schwerpunktkontrollen" ++ Geschwindigkeitsmessung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Ergänzung "Kokain und gestohlener E-Scooter" -> Serien-Geschäftseinbrecher nach "frischer Tat" vorläufig festgenommen - U-Haftbefehl beantragt - Ermittlungen zu weiteren Einbrüchen dauern an

Einen 34 Jahre alten Serieneinbrecher nahm die Polizei nach einer erneuten Tatserie in den frühen Morgenstunden des 27.03.26 nach frischer Tat in Lüneburg vorläufig fest. Der Lüneburger, gegen den die Polizei aufgrund verschiedener weiterer Geschäftseinbrüche der jüngsten Vergangenheit bereits ermittelte, war gegen 05:00 Uhr über ein rückwärtiges Fenster in ein Schnellrestaurant am Bahnhof eingebrochen und machte sich dort an einem Tresor zu schaffen. Zeugen bemerkten den Einbrecher, sodass dieser mit einem E-Scooter die Flucht ergriff; jedoch durch alarmierte Polizeikräfte nach Verfolgung gestellt werden konnte.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und stellten parallel Einbruchswerkzeug sowie Betäubungsmittel (Kokain) bei dem Mann sicher. Auch den genutzten E-Scooter hatte der 34-Jährigen zuvor gestohlen.

Ergänzend ist der 34-Jährige auch für weitere Geschäftseinbrüche bzw. Einbruchsversuche in der Nacht zum 27.03.26 tatverdächtig. Betroffen sind dabei u.a. eine Schlosserei in der Soltauer Allee sowie ein Restaurant in der Bleckeder Landstraße, wo der Täter in die Gebäude gelangen konnte. Bei Einbruchsversuchen blieb es in der Nacht bei einem Restaurant Auf der Altstadt sowie bei einer Spielhalle in der Kurt-Huber-Straße. In beide Gebäude war es bereits in diese Woche zu Einbrüchen bzw. Einbruchsversuche gekommen. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro.

In Zusammenwirken mit den Ermittlern des Zentralen Kriminaldienstes der Polizei stellte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am heutigen Tage Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gegen den 34-Jährigen, so dass dieser vermutlich am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen zu den Geschäftseinbrüchen in der Nacht zum 27.03. sowie weiteren Taten der letzten Tage und Wochen in der Region Lüneburg dauern an.

Lüneburg - Ladendieb in Drogerie im Umfeld gestellt - Mittäter ermittelt

Einen 39-Jährigen beim Diebstahl von Parfüm beobachtete ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße in den Nachmittagsstunden des 26.03.26. Nach dem Diebstahl von zwei Packungen Parfüm verfolgte der Mitarbeiter gegen 14:00 Uhr den Lüneburger und konnte auch die Übergabe der Packungen an einen 45 Jahre alten Mittäter beobachten. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 39-Jährigen stellen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Garagen scheitert

In zwei Garagen in der Johanna-Kirchner-Straße versuchte ein Unbekannter im Zeitraum vom 25. Auf den 26.03.26 einzubrechen. Dabei wurde der Schließmechanismus beschädigt, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Laub und Tanne brennen - Feuerwehr löscht

Zu einem Vegetationsbrand kam es in den späten Abendstunden des 26.03.26 im Bereich der Bahnhofstraße. Aus bis dato ungeklärter Ursache war gegen 23:45 Uhr an einer Hauswand befindliches Laub und eine kleinere Tanne in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Sachschaden entstand nicht.

Lüneburg - "Schwerpunktkontrollen" - Polizei erteilt Platzverweise und stellt verschreibungspflichtige Medikamente sicher

Ihre Schwerpunktkontroll- und Präsenzmaßnahmen in der Lüneburger Innenstadt setzte die Polizei auch im Verlauf des 26.03.26 fort. Dabei waren Beamte auch im Bereich Am Berge präsent und kontrollierten dort verschiedene Personen. Im Umfeld des Parkhauses erteilten die Beamten mehreren bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Personen Platzverweise. Bei einem 41-Jährigen stellten die Beamten größere Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente, für die er keine Rezepte vorweise konnte, sicher.

Scharnebeck - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 53 - wenig Verstöße

Erneut kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.03.26 die Geschwindigkeit auf der Kreisstraße 53 zwischen Scharnebeck und Echem. Bei mehr als 700 gemessenen Fahrzeugen waren erfreulicherweise nur drei Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 96 bei erlaubten 70 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8

Wie angekündigt führte die Polizei erneut eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich Küsten auf der Kreisstraße 8 durch. Am Morgen des 27.03.2026 wurden in rund einer halben Stunde zwei Verstöße festgestellt und geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde bei erlaubten 80 km/h mit 103 km/h gemessen.

Uelzen

Uelzen OT Oldenstadt - Mehrere PKW beschädigt - zwei entwendet

In der Nacht zum 27.03.2026 betraten derzeit Unbekannte das Gelände eines Autohauses in Oldenstadt. Dort versuchten sie diverse Fahrzeuge zu entwenden, wodurch insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt worden. Bei zwei weiteren PKW gelang der Diebstahl. Die Fahrzeuge konnte nichtmehr aufgefunden werden. Der Gesamtschaden wird auf einige Zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Jugendliche entwenden Schmuck

Zwei jugendliche Frauen entnahmen am 26.03.2026 gegen 19:35 Uhr Schmuck aus der Auslage eines Supermarktes in der St.-Viti-Straße. Daraufhin entfernten sie die Verpackungen und verstauten den Schmuck in den Jackentaschen. Als beide den Kassenbereich passierten ohne zu bezahlen, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen und aufgehalten. Das Diebesgut im Wert von rund 50 Euro verblieb im Supermarkt.

Bienenbüttel - Bei Diebstahl eines Fahrradschlauches erwischt

Am 25.03.2026 gegen 14:30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass zwei Personen mit einer Zange an einem Fahrrad in der Georgstraße hantieren würden. Die Polizei konnte zwei verdächtige Personen antreffen und kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass einer der Männer im Alter von 24 Jahren den Fahrradschlauch aus dem betroffenen Fahrrad entwendet hat. Bei ihm wurde das Diebesgut sowie eine Zange aufgefunden und sichergestellt. Der Eigentümer des augenscheinlich länger nicht mehr benutzten Fahrrades ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Bad Bevensen - Erneut in Kiosk eingebrochen

In der Nacht zum 25.03.2026 wurde in einen Kiosk im Bahnhofsgebäude eingebrochen (siehe Pressemitteilung vom 26.03.2026). Am Morgen des 26.03.2026 wurde festgestellt, dass erneut das Fenster aufgehebelt wurde und Ware entwendet worden ist. Die Polizei kann einen Zusammenhang nicht ausschließen. Zum Diebesgut gehören Tabakprodukte, Alkohol, Getränke und Snacks. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

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