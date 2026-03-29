Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.03.-29.03.2026++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.03.-29.03.2026

Stadt und LK Lüneburg

Am Freitagabend kam es gegen 18.00 Uhr im Hanseviertel zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Kind. Hierbei fuhr ein 4-jähriger Junge mit seinem Laufrad von einem Parkplatz auf die Straße. Dort fuhr ein 85-jähriger Lüneburger mit seinem PKW und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge wurde frontal von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt ins Klinikum verbracht.

Am Freitagabend kam es gegen 20.00 Uhr zu einem missglückten Tankvorgang an der Tankstelle in Barendorf. Eine 21-jährige Fahrerin vergaß nach dem Betanken ihres PKW, den Zapfhahn aus der Tanköffnung zu Entfernen und fuhr los. Hierbei riss letztlich der Schlauch von Zapfhahn ab. Glücklicherweise trat aufgrund von Sicherheitsvorrichtungen kein Benzin aus.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag kam es über die gesamten Tage verteilt Am Sande zu diversen Einsätzen in der sog. Trinkerszene. Es wurden diverse Schlägereien gemeldet, bei denen in einem Fall auch ein Zahn auf der Strecke blieb. Ferner kam es zu einem Raub, nachdem ein Unbekannter einen Amtsbekannten zunächst niederschlug und dann dem auf dem Boden liegenden Mann mehrere Flaschen Wodka aus den Taschen entwendete. Der Täter einer weiteren Schlägerei konnte im Rahmen der Fahndung auf einem E-Scooter fahrend angetroffen werden. Da er stark unter dem Einfluss von Kokain stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein weiteres Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Abschließend kam es am Samstagabend zu einer Massenschlägerei zwischen ca. 20 Jugendlichen. Es kam zu mehreren Körperverletzungen, beim Eintreffen der Streifenwagen hatte sich jedoch der Großteil der Personen bereits entfernt.

Am Samstagvormittag wurde in der Rosenstraße ein 52-jähriger Lüneburger mit seinem Pkw kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wurde eingeleitet.

In Adendorf wurde in der Nacht zu Sonntag ein großer Stapel Zeitschriften, die in einer Bushaltestelle gelagert waren, in Brand gesetzt. Die Bushaltestelle wurde hier neben den Zeitschriften dadurch beschädigt.

Stadt und Landkreis Uelzen

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen dem 21.03.2026 und 28.03.2026 verschaffte sich noch unbekannte Täterschaft durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Grüner Weg und durchwühlte hier die Räumlichkeiten. Ob Diebesgut entwendet wurde, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfall unter Einfluss

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Kreisstraße 3 zwischen Ripdorf und Molzen zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Nachdem der Fahrzeugführer aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, war sein Pkw nicht mehr fahrbereit. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,7 Promille festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen - Diebstahl einer Geldkassette

Am Samstag gegen 13:50 Uhr entwendete ein 18-jähriger Beschuldigter aus dem Foyer des BADUE eine Geldkassette und floh mit dieser vom Tatort. Der Beschuldigte konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Die Geldkassette hatte er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter 0581/ 930-0 entgegen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr Dannenberg In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte bei einer Verkehrskontrolle eines PKW nahe Dannenberg festgestellt werden, dass bei der 21-jährigen Fahrzeugführerin eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel vorliegt. Zusätzlich konnten Betäubungsmittel bei ihr und ihrem Begleiter aufgefunden und sichergestellt werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Lüchow Am Samstagvormittag konnte ein weiterer Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit seinem Kraftfahrzeug auf der B248 zwischen Lübbow und Saaße unterwegs war. Gegen den 32-jährigen Salzwedeler wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren auf den Weg gebracht. Dannenberg Samstagabend konnte nach einem Hinweis ein 34-jähriger Dannenberger alkoholisiert am Steuer seines PKW gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille. Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wurde der Fahrzeugschlüssel einbehalten, um ein Weiterfahren zu verhindern. All diese Maßnahmen konnten den jungen Mann jedoch nicht daran hindern, aus seiner Wohnung den Zweitschlüssel zum PKW zu holen und anschließend mit seinem Auto nach Hause zu fahren. Doch auch diese Fahrt blieb nicht unbemerkt und so wurde dem Delinquenten eine zweite Blutprobe entnommen und auch der zweite Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Randalierer gemeldet - Drogen gefunden

Jameln Samstagmittag meldete ein aufmerksamer Autofahrer zwei Personen, welche entlang der Bundesstraße 248 zwischen Tramm und Jameln gegen Leitpfosten traten. Vor Ort wurden keine Schäden festgestellt, dafür konnten jedoch bei einem der Beiden Verursacher Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Fußgänger durch rollendenden PKW verletzt Lüchow Samstagabend wurde ein Fußgänger auf dem Parkplatz eines Lüchower Supermarktes durch einen rollenden PKW verletzt. Ain Autofahrer sicherte seinen PKW nach dem Abstellen auf dem Parkplatz nicht gegen Wegrollen, sodass der Wagen sich eigenständig machte und gegen ein weiteres geparktes Auto rollte, dessen Besitzer sich zwischen den beiden Fahrzeugen befand und am Bein verletzt wurde. Das Fahrzeug wurden zudem leicht beschädigt.

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