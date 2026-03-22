Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Twist (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Schwarzer Weg in Twist zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür einen ordnungsgemäß geparkten Audi A1. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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