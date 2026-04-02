Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Pkw-Fahrern

Selm (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.04.2026) kam es auf der Alstedder Straße gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Lünener befuhr die Alstedder Straße in Fahrtrichtung Selm. Kurz vor der Unfallörtlichkeit überholte er einen Pkw.

Nachdem er wieder eingeschert war, stieß er mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Selm frontal zusammen. Beide Fahrzeuge kamen jeweils nach rechts von der Fahrbahn ab.

Die beiden Fahrzeugführer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Alstedder Straße komplett gesperrt.

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