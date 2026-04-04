Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm, Borker Straße, zwei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Selm (ots)

Am Freitagnachmittag (03.04.2026) kam es auf der Borker Straße gegen 15:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 60-jähriger Mann aus Lünen befuhr mit seinem Pkw die Borker Straße in Fahrtrichtung Lünener Straße. Bei einem Ausweichmanöver verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nachdem das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen ist überschlug es sich und kam ca. 30 Meter weiter auf einem Feld zum Stillstand. Fahrer und Beifahrerairbag waren ausgelöst worden.

Der Fahrzeugführer, sowie sein 16-jähriger Beifahrer, wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das verunfallte Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Borker Straße gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell