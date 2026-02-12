Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Großkontrolle an der Autobahn 1 im Landkreis Harburg

Lüneburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 11.02.2026, führte die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg auf der Autobahn 1 im Landkreis Harburg, auf den Rastplätzen "Stellheide Nord und Stellheide Süd" eine groß angelegte Verkehrskontrolle des gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehrs in beide Richtungsfahrbahnen durch.

Rund 80 spezialisierte Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeidirektion Lüneburg, die für die Überwachung des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs besonders geschult sind, nahmen an der rund sechsstündigen Aktion teil. Unterstützt wurden sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM), des Landkreises Harburg, der Gewerbeaufsicht sowie Kolleginnen und Kollegen des Zolls und der Polizei Hamburg. Die Kontrollkräfte agierten hierbei als mobile Einheiten und "zogen" die zu überprüfenden Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr.

Im Rahmen der gemeinsamen Kontrollaktion konnten 93 Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen und 166 Personen kontrolliert werden, von denen wiederum 63 bemängelt wurden. Dies entspricht einer Beanstandungsquote von fast 70 %. In 22 Fällen musste sogar die Weiterfahrt - meist aufgrund erheblicher technischer Mängel sowie Überladungen bzw. einer mangelhaften Ladungssicherung - untersagt werden. Insgesamt ahndete die Polizei rund 80 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Ein mit einem Kettenbagger beladener Großraum- und Schwertransport wurde ohne jegliche Genehmigung geführt. Somit ist das zulässige Gesamtgewicht des Transports auf 40 Tonnen beschränkt, was zur Folge hatte, dass die Beförderungseinheit eine massive Überladung von 16 Tonnen aufwies. Bis zur Erteilung der erforderlichen Genehmigungen ist die Weiterfahrt untersagt worden.

Auch in Zukunft sind diverse Kontrollen durch die Regionale Kontrollgruppe der Polizeidirektion Lüneburg im gesamten Direktionsbereich geplant. Die hohe Beanstandungsquote, vor allem im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterkraftverkehrs zeigt, dass Kontrollen dieser Art wichtig sind, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen.

