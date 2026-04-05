POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schuhgeschäft in der Parkstraße
Bergkamen (ots)
Im Zeitraum von Gründonnerstag, 02.04.2026, 19:05 Uhr, bis Karsamstag, 04.04.2026, 08:20 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Schuhgeschäft in der Parkstraße ein und durchsuchten Geschäft und Lager. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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