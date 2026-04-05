POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schuhgeschäft in der Parkstraße

Selm (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.04.2026) kam es auf der Alstedder Straße gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 52-jähriger Lünener befuhr die Alstedder Straße in Fahrtrichtung Selm. Kurz vor der Unfallörtlichkeit überholte er einen Pkw. Nachdem er wieder eingeschert war, stieß er mit einem 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Selm frontal zusammen. Beide Fahrzeuge ...

mehr