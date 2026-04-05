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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Schuhgeschäft in der Parkstraße

Bergkamen (ots)

Im Zeitraum von Gründonnerstag, 02.04.2026, 19:05 Uhr, bis Karsamstag, 04.04.2026, 08:20 Uhr, brachen bislang Unbekannte in ein Schuhgeschäft in der Parkstraße ein und durchsuchten Geschäft und Lager. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
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Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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