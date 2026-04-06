POL-UN: Vermisste Person wieder aufgefunden
Bergkamen (ots)
Der 71-jährige Bergkamener, der seit dem 04.04.2026 vom AWO Seniorenzentrum Bergkamen als vermisst gemeldet wurde, konnte wohlauf im Dortmunder Stadtgebiet angetroffen werden. Er wurde zurück zur Einrichtung verbracht. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Es wird darum gebeten, das Foto nicht weiter zu veröffentlichen und aus den Systemen zu löschen.
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