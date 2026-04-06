POL-UN: Vermisste Person wieder aufgefunden

Selm (ots) - Am Karsamstag (04.04.2026) kam es gegen 13:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Nordkirchener Straße. Ein 83-jähriger Nordkirchener befuhr mit seinem PKW die Nordkirchener Straße in östlicher Richtung. Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls kollidierte er zunächst mit einem parkenden PKW und dann mit einem Baum, an dem das ...

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