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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - versuchter Einbruch in Imbiss

Selm (ots)

Zwischen Samstag (04.04.2026), 21.30 Uhr und Sonntag (05.04.2026), 10.45 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Hebeln an der Tür und den Fenstern in einen Imbiss an der Kreisstraße in Selm einzudringen.

Wer Hinweise zum versuchten Einbruch und den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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