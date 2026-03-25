Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kummerfeld - Unbekannte Täter brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Kummerfeld (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) ist es zu einem Einbruch in der Straße Langenbargen gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann der Einbruch in das Einfamilienhaus zeitlich auf 08:20 Uhr bis 14:50 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Ob bei der Tat Wertsachen gestohlen wurden, ist bisher nicht abschließend geklärt.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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