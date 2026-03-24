Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Aufmerksamer Nachbar beobachtet Einbruch und ruft die Polizei - Täter flieht kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte

Elmshorn (ots)

Am 23.03.2026 (Freitag) ist es gegen 21:15 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Flamweg gekommen. Ein aufmerksamer Nachbar sah einen Unbekannten ums Haus schleichen. Als er dann hörte, wie eine Scheibe zu Bruch ging, rief er die Polizei.

Zur Tatzeit hat sich ein unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Dadurch, dass der Mann bei der Tatausführung beobachtet wurde und sofort ein Notruf abgesetzt wurde, traf die Polizei zeitnah am Tatort ein. Der Einbrecher hatte das Haus jedoch bereits in unbekannte Richtung verlassen. Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe verliefen erbebnislos.

Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Haus nichts gestohlen.

Zur Beschreibung konnte lediglich angegeben werden, dass es sich bei dem Täter um einen ca. 180 cm großen Mann mit einer schwarzen Jacke handelte.

Die Ermittler von der Kriminalpolizei Pinneberg hoffen nun auf weitere Zeugenaussagen. Wer hat gegebenenfalls eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug in Tatortnähe wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Michael Bergmann - Pressesprecher

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell