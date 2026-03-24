Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg

Kaltenkirchen - Unbekannte brechen in zwei Tierarztpraxen ein - Polizei sucht Zeugen

Henstedt-Ulzburg / Kaltenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend (19.03.2026) ist es zu Einbrüchen in Tierarztpraxen in der Maurepasstraße in Henstedt-Ulzburg und dem Neuen Weg in Kaltenkirchen gekommen. Bei den Taten erlangten die unbekannten Täter nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und einen Wandtresor.

Bislang kann der Einbruch in Henstedt-Ulzburg zeitlich auf 20:51 Uhr bis 21:02 Uhr eingegrenzt werden.

Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Praxis und suchten daraufhin nach Wertgegenständen. Sie entwendeten bei der Tat einen Wandtresor.

In Kaltenkirchen wurde noch in der selben Nacht in eine weitere Tierarztpraxis eingebrochen. Die Ermittler gehen derzeit von einem Tatzeitraum zwischen dem 19.03.2026, 21:00 Uhr, und dem 20.03.2026, 07:25 Uhr, aus.

Auch hier drang man gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Die Täter entwendeten einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag.

Bislang liegen der Polizei zu den Taten keine Täterhinweise vor. Aufgrund der örtlichen Nähe und einer ähnlichen Vorgehensweise der Täter wird ein Zusammenhang bisher nicht ausgeschlossen und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeistellen Bad Segeberg und Norderstedt führen die Ermittlungen zu den zwei Einbruchdiebstählen und fragen nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu den Taten oder Täterschaften werden unter der Rufnummer 040 52806-0 (für die Tat in Henstedt-Ulzburg) oder unter der Rufnummer 04551 884-0 (für die Tat in Kaltenkirchen) entgegengenommen.

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