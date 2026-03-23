Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Elmshorn (ots)

Am Samstag (21. März 2026) kam es in Elmshorn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Im Christa-Wehling-Weg verschafften sich unbekannte Täter zwischen 18:30 Uhr und 22:40 Uhr vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einem Haus. Dort durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Stehlgut. Genauere Angaben zu entwendeten Gegenständen können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

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