Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einbrecher stehlen Silberbesteck bei Wohnungseinbruchdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg (ots)

Am 20.03.2026 (Freitag) sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Hunnenbarg eingestiegen und haben Silberbesteck und Silbergeschirr mit einem geschätzten Wert von 1500 Euro entwendet.

In der Zeit von 14:50 Uhr bis 16:45 Uhr war kein Bewohner im Haus. In diesem Zeitraum haben sich der oder die Täter Zutritt über eine Terrassentür verschafft und haben Schränke und Kommoden in den Zimmern des Hauses nach möglichem Stehlgut durchsucht. Hierbei gefundenes Silber haben die Einbrecher an sich genommen und das Haus anschließend in unbekannte Richtung verlassen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu dieser Tat aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe getätigt haben. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen.

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