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POL-SE: Langeln - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand - Folgemeldung

POL-SE: Langeln - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Fahrzeugbrand - Folgemeldung
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Bad Segeberg (ots)

Die Kriminalpolizei Elmshorn sucht nach dem Brand eines Pkws in der Nähe von Langeln weiterhin nach Zeugen. Die erste Pressemitteilung vom 19.03.2026 ist unter folgendem Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6239166

Wie bereits gestern berichtet, wurde das ausgebrannte Fahrzeug am vergangenen Montag, den 16.03.2026 gegen 12:40 Uhr abseits der Landstraße zwischen der Kreisstraße 48 und der Voßmoorstraße bei Langeln aufgefunden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pick-Up des Herstellers Toyota, Modell Tundra SR5 in der Farbe Grau.

Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass das Fahrzeug nach einem Diebstahl in Hamburg in der Nähe von Langeln in Brand gesetzt wurden.

Dieser Pressmitteilung sind Bilder des Fahrzeugs im früheren Zustand bzw. nach dem Brand beigefügt.

Die Kriminalpolizeistelle Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weiterhin Zeugen, die gegebenenfalls Hinweise geben können, ob das Fahrzeug zuvor im örtlichen Nahbereich aufgefallen ist oder wann es am Auffindeort ausgebrannt ist.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Lars Brockmann
Telefon: 04551-884-2020

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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